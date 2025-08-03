بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

تحفظت الأجهزة الأمنية في القاهرة على البلوجر سوزي الأردنية داخل قسم الشرطة لحين صدور قرار بشأنها من جهات التحقيق عقب انتهاء التحقيقات معها.

التحفظ على سوزي الأردنية

حيث تحفظت أجهزة المباحث في القاهرة على البلوجر سوزي الأردنية داخل قسم الشرطة لحين صدور قرار بشأنها من جهات التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها.

تلقت الأجهزة الأمنية عدد من البلاغات ضد البلوجر سوزى الاردنبية بسبب المحتوى الذي تبثه.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.