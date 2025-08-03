تأجيل محاكمة 22 متهما بخلية القاهرة الجديدة الإرهابية لـ 7 أكتوبر

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 22 متهم في أكبر خلية ارهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهم محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".. لجلسة 7 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

محاكمة 22 متهم في أكبر خلية ارهابية بالقاهرة الجديدة

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام ۲۰۱٤ حتى ۲۰۲۱/۱۱/۲۳ بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية.

المتهمون من الأول وحتى العاشر تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من الثالث حتى الثامن والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين أيضًا: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا. ببيانات ومعلومات وأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذ آمن لأعضائها على النحو المبين بالتحقيقات.