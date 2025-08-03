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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رجل وزوجته يتعديان بالضرب على صاحبة محل بالغربية.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص وزوجته بالتعدى على إحدى السيدات بالغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة كفرالزيات بالغربية من مالكة أحد المحال الكائنة بدائرة المركز، تضررها من عامل"له معلومات جنائية" ، وزوجته مقيمان بدائرة المركز، لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإتلاف هاتفها المحمول، وذلك لخلافات بينهم حول المحل المشار إليه "مستأجر للمشكو فى حقهما" .

و تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الغربية التعدى على سيدة

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