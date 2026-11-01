جامعة العاصمة: التقدم في تصنيف أرسيف يعكس التأثير الحقيقي للأبحاث

قال الدكتور خالد سيد محمود، مدير وحدة التصنيف الدولي بجامعة العاصمة، إن الجامعة حققت المركز الرابع على مستوى الجامعات العربية، والثاني على مستوى الجامعات المصرية، ضمن مؤشر الأثر البحثي للأبحاث المنشورة باللغة العربية لعام 2026، وفقًا لتقرير أرسيف.

وهنأ في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، عبر قناة إكسترا نيوز، أسرة جامعة العاصمة، وفي مقدمتها الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز البحثي الجديد، موضحًا أن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا مقارنة بنتائج عام 2024، إذ ارتفعت نتائج الاستشهادات التي حصلت عليها بنسبة 174% في نتائج عام 2026، كما تقدمت نحو 4 مراكز على المستوى العربي ومركزًا على المستوى المحلي.

وأكد أن هذا الإنجاز لا يقتصر على الوصول إلى مركز متقدم في التصنيف، بل يعكس مدى تأثير الأبحاث العلمية التي ينتجها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة.

وأشار إلى أن جامعة العاصمة لا تكتفي بإنتاج الأبحاث العلمية ونشرها، وإنما تمتد آثار هذه الأبحاث إلى المجتمع البحثي العربي، حيث يستفيد منها الباحثون في إنتاج معرفة علمية جديدة.