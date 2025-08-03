أقدم شاب على إضرام النيران في نفسه بمنطقة المقطم في القاهرة واصيب بحروق متفرقة في أنحاء الجسد وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

شاب يضرم النيران في نفسه بالمقطم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شاب بمنطقة المقطم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة قيام الشاب بإضرام النيران في نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية حادة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

