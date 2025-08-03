قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق المتهم باستدراج شخص وقـ.تله بمشاركة آخرين فى الخانكة للمفتى
شروط تعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ.. إليك التفاصيل كاملة
تشكيل الأهلي أمام منتخب مصر للشباب وديا
ردد أذكار المساء من سنة النبي.. اغتنم ثوابها العظيم
خالد الغندور يكشف مفاجأة في تفاصيل إعلان صفقة الزمالك الجديدة
رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة
الحكومة: لدينا مخزون استراتيجي للخامات الدوائية من 3 إلى 6 أشهر
صفقة القرن.. هل يلعب وسام أبو علي للزمالك بعد تجاهل مدرب كولومبوس له؟
الجيل الديمقراطي: تطبيق تيك توك اغتيال ممنهج لهوية وثقافة الأجيال القادمة
اليونيسيف: إصابة 5 آلاف طفل بسوء التغذية في غزة خلال نصف شهر
اعرف إزاي تسدد فاتورة الكهرباء من الموبايل
عادل النجار: محافظة الجيزة استكملت كل استعداداتها لاستقبال ناخبي الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام لربة منزل انهت حياة شقيق زوجها وألقته من سطح المنزل ببنها

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، قبول الاستئناف المقدم من ربة منزل، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإعدام بحقها لاتهامها باستدراج شقيق زوجها "طفل" وخنقه بحبل وإلقائه من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12559 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2969 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة "أحلام أ ص"، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة كفر عطا الله مركز بنها، لأنها في يوم 25 / 5 / 2024، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليه فارس أشرف حسن محمد "الطفل" شقيق زوجها، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، ان المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على ارتكاب مشروعها الإجرامي الضغينة في نفسها، ولما انعقدت عليه عزيمتها أعدت لهذا الغرض أداة (حبل)، واستدرجته إلى مسكنها وما أن ظفرت به، وأتتها الفرصة لتنفيذ مآربها حتى قامت بخنقه بأن لفت وأحاطت الحبل حول عنقه وقامت بجذبه من طرفيه قاصدة من ذلك إزهاق روحه ولم تتركه إلا بعد أن تأكدت من مفارقته الحياة ثم حاولت التخلص من جثمانه - بإلقائه من سطح المنزل فأحدثت به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت أداة "حبل" مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها مسوغ - قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة والدة الطفل المجني عليه، والتي أكدت أنه حال تواجدها بالمنزل رفقة نجلها المجنى عليه والمتهمة - زوجة نجلها - استدرجت الأخيرة المجني عليه إلى مسكنها بزعم أخذ بعض الحلوى متوجه رفقتها إلى مسكنها، وعلى إثر حضور أحد الصغار الذي يلهو مع المجني عليه المتوفى إلي رحمة مولاه - وجهته للصعود لمسكن المتهمة للنداء عليه وإحضاره، وآنذاك أخبرته المتهمة بأن المجنى عليه سيحضر خلفه.

وأعقب ذلك صعود شقيق المجنى عليه لمناداته فأخبرته المتهمة حينها بأن المجنى عليه قد غادر مسكنها، ثم تناهى إلى مسامعها بعد مرور فترة زمنية قصيرة صوت صراخ، وباستبياتها الأمر أبصرت نجلها - المجنى عليه - ملقى أرضاً على ظهره ويوجد أثر إحمرار برقبته واتهمت المتهمة بقتل نجلها المجني عليه بخنقه وإلقائه من أعلى سطح المنزل.

القليوبية محكمة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ أسيوط خلال تفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة بدر

محافظ أسيوط للمعلمين : بتيجوا كل يوم و تأخذوا مرتبات والناتج "زيرو "

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

وزير التعليم العالي

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

ننشر الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025

ارشيفية

طائرة تخترق الأجواء الأردنية .. واشتباكات عاجلة من الجيش

ترشيحاتنا

اوائل الثانوية العامة

محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والازهرية والدبلومات الفنية والتمريض

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

محافظ المنيا: وحدة حقوق الإنسان تسهم في رفع الوعي المجتمعي

محافظ دمياط

محافظ دمياط و مدير مديرية الصحة الجديد يناقشان عدد من ملفات القطاع الصحى

بالصور

بعد دفاعها عن سوزي الأردنية.. صور ياسمين الخطيب تتصدر التريند

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

وزير الدفاع يطالب المقاتلين بالوصول لأعلى مستويات الجاهزية للحفاظ على أمن الوطن

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيش الثاني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين
وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيش الثاني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين
وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيش الثاني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين

محكمة شمال الزقازيق تستقبل 437 رئيس لجنة فرعية للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس محكمة شمال الزقازيق
رئيس محكمة شمال الزقازيق
رئيس محكمة شمال الزقازيق

21 ألف فدان للإنتاج المتكامل.. تفاصيل زيارة وزير الزراعة للصالحية الجديدة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
وزير الزراعة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

العربية باظت .. تعرض إعلامية شهيرة لحــ.ادث بطريق العلمين

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. ضبط قائد سيارة وآخر بتهمة تعاطى الحشيش بالجيزة

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيش الثاني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين

وزير الدفاع يطالب المقاتلين بالوصول لأعلى مستويات الجاهزية للحفاظ على أمن الوطن

ايمان عبد اللطيف

هل يصل سعر التذكرة لـ400 جنيه؟.. معلومات عن حديقة الحيوان بعد التطوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد