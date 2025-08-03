إعدام ربة منزل وزوجها استدرجا شخصا بزعم إقامة علاقة غير شرعية وقتلاه بالخانكة

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها بقبول الاستئناف المقدم من ربة منزل وزوجها "نجار"، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإعدام، لاتهامهما باستدراج شخص وقتله بـ"شومة" بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم رقم 9948 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 589 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "نعمة م ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة القلج مركز الخانكة، وزوجها "عصام ش ح"، 30 سنة، نجار، مقيم القلج مركز الخانكة، لأنهما في فجر يوم 4 / 8 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود محمد عبد الحافظ محمد الجمل - عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه بباعث الانتقام، ولخلافات سابقة مع المتهمين فخططا لجريمتهما في هدوء وروية وصمما على ارتكابها، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما أعدا لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة"، وتربصا له حيث تحين المتهم الثاني قدومه عقب استدراج المتهمة الأولى للمسكن خاصتها الذي استدام على التقابل فيه لممارسة علاقتهما غير الشرعية بزعم معاشرتها، وحل الخلاف مع المتهم الثاني.

وأوضح أمر الإحالة، أنه ما أن وصل للمسكن حتى سايرته المتهمة الأولى وفاجأه المتهم الثاني من الخلف حتى كال له ضربتين بالأداة آنفة البيان استقرت أحدهما بالساق اليسرى والأخرى على رقبة المجني عليه فسقط أرضا، وبمحاولته الفرار من قبضتهما اعترضته المتهمة الأولى بالجلوس على صدره وإعاقة هروبه باستمرار طرحه أرضاً، ثم طوقا كليهما عنقه بأيديهما وبالشال الذي كان يرتديه خانقين إياه وكما فاهه، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين أخفيا جثة المتوفي إلى رحمة مولاه دون إخبار جهات الاقتضاء، وقبل الكشف عليها بإقدامهما على إلقائها باليم مواريا بذلك سوأتهما من جريمتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه قد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفا المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بطريق التحايل بأن قاما باستدراجه لمسكن الأولى مباعدين بينه وبين ذويه لإتمام جريمتهما محل الوصف، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة".