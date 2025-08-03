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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سائق ميكروباص تعدى على شخص بقطعة حديدية بالغربية

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قائد سيارة "ميكروباص" حال محاولته التعدى على أحد الأشخاص بإستخدام قطعة حديدية بالغربية .

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها سائق مقيم بالدقهلية، والقطعة الحديدية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب تطورت إلى مشاجرة دون حدوث إصابات.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



الأجهزة الأمنية ميكروباص التواصل الإجتماعى

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