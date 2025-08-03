قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين بمحاولة استهداف معسكر الجبل الأصفر، في القضية رقم 9687 لسنة 2025 جنايات عين شمس، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

محاكمة المتهمين بمحاولة استهداف معسكر الجبل الأصفر

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بأنه أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بغرض إسقاط النظام القائم في البلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين من الثاني حتى الثامن بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقوا تدريبات عسكرية لتحقيق أهدافها، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة المتهم التاسع بأنه شارك في جماعة إرهابية، مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، لعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدّوا ونقلوا ووفّروا أسلحة وذخائر ومفرقعات وأموالًا وآلات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثالث والرابع بأنهما قاما بطريقة مباشرة، وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية، بأن عقدا دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين الأول والثاني والخامس حتى الثامن على كيفية فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية، لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة أيضًا المتهمين الأول والثاني والخامس حتى الثامن بأنهم تلقوا التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بأن تلقوا الدورات التدريبية المتخصصة على كيفية فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابة العامة في اتهاماتها إن المتهم الأول روّج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية، بالقول وبوسائل أخرى، بأن روّج للانضمام إلى الجماعة الإرهابية ولأفكارها ومعتقداتها الداعية إلى استخدام العنف، وكان ذلك بالقول وتداول مقاطع مرئية صادرة عن جماعات تكفيرية، على النحو المبين بالتحقيقات.