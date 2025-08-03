إحالة متهم بإنهاء حياة فتاة وإحراق جثتها بالقليوبية إلى المفتي

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، إحالة أوراق فنى صباغة لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل فتاة خنقا وإشعال النيران بجثتها إثر مطالبة المجنى عليها للمتهم الزواج منها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 41402 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5029 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "م ص م"، 39 سنة، فنى صباغة، مقيم شارع مجمع المحاكم قسم شرطة الخانكة، لأنه في يوم 8 / 8 / 2024 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليها "ن م إ س" مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ذلك وعلي إثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهم وإلحاح المجني عليها عليه للزواج منها، توجه إلى حيث تقطن المجني عليها وما أن ظفر بها حتى طرحها أرضا وجثم فوقها وعصر عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة وأضرم النيران في تلك الوسادة فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحها.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في نفس ذات الزمان والمكان وضع النار عمداً بالمنزل محل سكن المجني عليها نجلاء مصطفي إبراهيم سيد، وذلك بأن أوصل مصدر حراري "قداحة" ذو لهب مكشوف ببعض محتويات الغرفة محل معيشتها فامتدت النيران للغرفة وأحرقتها "المجني عليها"، على النحو المبين بالأوراق وتقرير الأدلة الجنائية.

وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهم أحرز أداة "قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.