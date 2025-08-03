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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خليها تنضف.. هل يتم حجب تطبيق تيك توك في مصر بعد القبض على مشاهير البلوجرز؟

تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك
خالد يوسف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي،  بأنباء قيام وزارة الداخلية بإلقاء القبض على عدد من البلوجرز، بسبب البلاغات المقدمة ضدهم مثل سوزي الأردنية وأم مكه وأم سجده ومداهم وشاكر، ولا يزال هناك أخرون جار ضبطهم.

خليها تنضف

استقبل عدد كبير من المواطنون ورواد السوشيال ميديا، بسعادة بالغة أنباء القاء القبض على عدد كبير من التيكتوكرز المعروفين، باتهامات مختلفة، معلقين «خليها تنضف». 


تأتي الحملة الأمنية، على صانعي المحتوى عقب تقدم 32 محاميًا بأقسام العجوزة والوراق والدقي وإمبابة، بلاغات ضد عدد من مقدمات المحتوى عبر تيك توك، حيث وجهت لهم اتهامات عديدة مثل «نشر مقاطع فيديو تتضمن الخروج على الآداب العامة ونشر الفسق والفجور».


حقيقة منع التيك توك في مصر

أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول حجب تطبيق “تيك توك” في مصر، عقب مطالبات متعددة، مضيفًا أن وزارة الداخلية ألقت القبض على بعض الأشخاص المتجاوزين للذوق العام مؤخراً.

وصرح رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية، بأن القانون يمنح الحكومة المصرية حق حجب تطبيق «تيك توك» في حال استمرت المخالفات المتعلقة ببث محتوى غير لائق، مشيرا إلى أن بعض ما يتم نشره على التطبيق لا يتوافق مع المعايير المطلوبة، مما دفع اللجنة للمطالبة بتحسين المحتوى لحماية القيم الاجتماعية، وذكر أنه تم عقد اجتماع مع ممثلين من الحكومة و«تيك توك» قبل شهر، حيث تعهدت المنصة بمراجعة المحتوى خلال 3 أشهر.


هل حجب تيك توك هو الحل؟

أكد رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، أن الحل ليس في حجب تطبيق تيك توك في مصر، بل يتعين معالجة الاستمرارية في شانتهاك القانون من خلال نشر فيديوهات غير لائقة ومخالفة للإطار العام، حيث نص القانون على أنه في حال استمرار هذه المخالفات، يمكن اتخاذ قرار الحظر.

وأشار إلى أن القبض على عدد من المخالفين على منصة تيك توك خلال الساعات الماضية، يهدف الى التحقيق معهم، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، موضحا أن اللجنة والبرلمان، بالتعاون مع الحكومة، قد وضعوا قوانين وتشريعات صارمة لمعاقبة المخالفين، مع ضمان حجب المنشورات التي تتعارض مع الضوابط القانونية.

خليها تنضف تطبيق تيك توك مشاهير البلوجرز القبض على مشاهير البلوجرز

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