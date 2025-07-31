قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. انتهاء أزمة المستحقات بين الأهلي والمدرب السابق مارسيل كولر
يسري عزام: المقوقس أرسل للنبي محمد عسلًا من «بنها»
QR كود وكروت بطريقة برايل.. الوطنية للانتخابات تعد 8825 لجنة فرعية بالداخل و136 مقرًا بالخارج
من وهم الترامادول لوعي القيادة.. جمال: 18 عامًا من الإدمان على طريق الموت| فيديو
سجل الآن .. السياحة والآثار تطلق مسابقة لهواة التصوير الفوتوغرافي
مفاجأة في فنجانك .. القهوة قد تساعد مرضى السكري على التعافي بشروط
وكيل كولر يحسم جدل مستحقاته مع الأهلي
حجز جلسة المتهمين في تصوير سيدات بـ جيم شهير بالمحلة
خلع الفانلة.. حبس مشجع كفر الزيات 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه
وزير الخارجية الفرنسي: مؤسسة غزة الإنسانية بقيادة أمريكا وإسرائيل مخزية
اشترط مليون دولار.. الأهلي يتحفظ على ضم بديل كوكا.. وهذا اللاعب يحل الأزمة
خلال الاحتفال بالذكرى الـ 69 للتأميم.. قناة السويس تفتتح محطة مياه 26 يوليو بالإسماعيلية و3 كباري عائمة وانضمام وحدات بحرية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اشترط مليون دولار.. الأهلي يتحفظ على ضم بديل كوكا.. وهذا اللاعب يحل الأزمة

كوكا
كوكا
خالد يوسف

مع اقتراب رحيل أحمد نبيل كوكا عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي والانتقال إلى نادي قاسم باشا التركي، الذي قدم عرضا جاداً لضم لاعب الأهلي، الا ان البدائل المطروحة لا ترضي طموحات الأهلي الذي يسعى لعقد صفقات سوبر.

الاهلي يتحفظ في تكرار أزمة وسام ابو علي

يتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضم لاعب الوسط الفلسطيني أوجستين منصور لاعب جواراني الباراجواياني، من أجل تدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، حيث يرى مسئولو النادي أن الفريق يضم عدد كافي من اللاعبين في منطقة خط الوسط، وهم مروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأفشة وأحمد رضا، بخلاف إمكانية توظيف أكثر من لاعب للعب في هذا المركز مثل أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

الإيفواري كاظم إبراهيما بديل كوكا في الاهلي

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على تصعيد الايفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك كاظم ابراهيما في ودية الأهلي أمام إنبي، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، وقدم ابراهيما مستوى جيد خلال مشاركته في الشوط الثاني منالمباراة،ة ونال استحسان الجهاز الفني للفريق الأحمر، وطلب تصعيده للتدرب مع الفريق الأول.


سبب تأخر بيع كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا

يعكف مسئولو النادي الأهلي، على إضافة بعض البنود الإضافية في عقد بيع لاعبه أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مراحل متقدمة.


ويرغب الأهلي في تحقيق استفادة مالية من خلال البنود الإضافية، كما حدث في عقد بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي، من خلال الحصول على مبلغ مالي حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات، ونسبة من عائد بيع اللاعب في المستقبل، حيث يترقب مسئولو النادي الأهلي زيادة العرض المقدم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا، وإنهاء إجراءات البيع، في ظل رغبة الاهلي في الحصول على مبلغ مليون دولار، لإنهاء الصفقة.

الحصول على مليون دولار الأهلي بديل كوكا أحمد نبيل كوكا قاسم باشا التركي الفلسطيني أوجستين منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 31 يوليو 2025

سفاح التجمع والضحايا

أم شهد شريكة سـ فاح التجمع.. جامعته واستقطبت له الفتيات وخدعت القاصرات

معاش شهري

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

المتهمون فى مشاجرة القليوبية

أنا دولة أنا قانون .. مشاجرة في القليوبية تنهي أسطورة ضابط فيك

الإيجار القديم

انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها

أزمة وفاء عامر

تفاصيل مثيرة للجدل.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن أزمة وفاء عامر

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

البلوجر هدير عبدالرازق

أزمات متتالية لـ هدير عبدالرازق .. زواج عرفي وفيديوهات مخلة وعلقة موت

ترشيحاتنا

ارشيفية

80 ألف مواطن حملوا تطبيق الوطنية للانتخابات تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 سنة

القاضي أحمد بنداري

3 مؤتمرات صحفية يومية للهيئة الوطنية للإعلان عن مستجدات انتخابات الشيوخ

ارشيفية

مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات: التطبيق الإلكتروني سيساهم بشكل كبير في التسهيل على المواطن للمشاركة في التصويت

بالصور

مفاجأة في فنجانك .. القهوة قد تساعد مرضى السكري على التعافي بشروط

فوائد تناول القهوة لمرضى السكري
فوائد تناول القهوة لمرضى السكري
فوائد تناول القهوة لمرضى السكري

أحلى حلا للصيف بالتفاح والقرفة .. إليك طريقة عمل وصفتين مختلفتين

التفاح والقرفة
التفاح والقرفة
التفاح والقرفة

نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة معسكر إعداد القادة

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

أطعمة خارقة تعيد شباب البشرة.. 10مصادر طبيعية تعزز إنتاج الكولاجين

أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم
أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم
أطعمة تحفز إتتاج الكولاجين في الجسم

فيديو

المطرب مونين

الفنان السعودي مونين يطرح "حياتي صارت ما هي هيا" استعدادًا للمشاركة في جائزة GRAMMY

حمزة نمرة والملحن محمدي

حمزة نمرة يتصدر الترند بأغنيته "شيل الشيلة"

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مخـ درات.. تطور جديد في واقعة طفـ ل المرور

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

المزيد