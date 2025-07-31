اشترط مليون دولار.. الأهلي يتحفظ على ضم بديل كوكا.. وهذا اللاعب يحل الأزمة

مع اقتراب رحيل أحمد نبيل كوكا عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي والانتقال إلى نادي قاسم باشا التركي، الذي قدم عرضا جاداً لضم لاعب الأهلي، الا ان البدائل المطروحة لا ترضي طموحات الأهلي الذي يسعى لعقد صفقات سوبر.

الاهلي يتحفظ في تكرار أزمة وسام ابو علي

يتحفظ مسئولو الأهلي على فكرة ضم لاعب الوسط الفلسطيني أوجستين منصور لاعب جواراني الباراجواياني، من أجل تدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحلها النهائية، حيث يرى مسئولو النادي أن الفريق يضم عدد كافي من اللاعبين في منطقة خط الوسط، وهم مروان عطية وإمام عاشور واليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وأفشة وأحمد رضا، بخلاف إمكانية توظيف أكثر من لاعب للعب في هذا المركز مثل أحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد.

الإيفواري كاظم إبراهيما بديل كوكا في الاهلي

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على تصعيد الايفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك كاظم ابراهيما في ودية الأهلي أمام إنبي، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، وقدم ابراهيما مستوى جيد خلال مشاركته في الشوط الثاني منالمباراة،ة ونال استحسان الجهاز الفني للفريق الأحمر، وطلب تصعيده للتدرب مع الفريق الأول.



سبب تأخر بيع كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا

يعكف مسئولو النادي الأهلي، على إضافة بعض البنود الإضافية في عقد بيع لاعبه أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما وصلت المفاوضات بين الناديين إلى مراحل متقدمة.



ويرغب الأهلي في تحقيق استفادة مالية من خلال البنود الإضافية، كما حدث في عقد بيع وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي، من خلال الحصول على مبلغ مالي حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات، ونسبة من عائد بيع اللاعب في المستقبل، حيث يترقب مسئولو النادي الأهلي زيادة العرض المقدم من نادي قاسم باشا التركي للموافقة على بيع أحمد نبيل كوكا، وإنهاء إجراءات البيع، في ظل رغبة الاهلي في الحصول على مبلغ مليون دولار، لإنهاء الصفقة.