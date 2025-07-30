رحيل لطفي لبيب عن عمر ناهز الـ78 عامًا.. "السفير" يغادر بلا وداع بعد صراع مؤلم مع المرض

كتب الموت آخر سطر في حياة الفنان المحبوب لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ78 عامًا، بعد أن تغلب عليه مرض الالتهاب الرئوي الحاد، حيث تدهورت صحته ودخل العناية المركزة مرتين في أقل من أسبوع.

نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة لطفي لبيب

فُجع الوسط الفني، صباح اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة الفنان الكبير لطفي لبيب، حيث نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل ببيان رسمي عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أكدت فيه تدهور حالته الصحية قبيل وفاته.

وأشار البيان، إلى أن النقيب الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس النقابة كانوا على تواصل دائم مع أسرته للاطمئنان ومتابعة حالته، متمنين له الشفاء العاجل، قبل أن يخطفه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته

كان الفنان لطفي لبيب قد نُقل إلى المستشفى قبل أيام، إثر مضاعفات صحية طارئة، وسط اهتمام واسع من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، خاصة بعد أن صرّح الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، بأن الفنان الراحل لم يلتزم تمامًا بتوصيات الأطباء، واستمر في الحديث مع من حوله رغم وضعه الحرج، تعبيرًا عن امتنانه لمحبة الناس، وهو ما أدى إلى تدهور حالته مجددًا.

وكشف مصدر مقرب من الفنان، عن معاناة لطفي لبيب من نزيف رئوي حاد أدى إلى فشل رئوي بنسبة مرتفعة، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بشكل عاجل، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للفنان كانت حرجة للغاية، حيث واجه صعوبة شديدة في التنفس حتى مع استخدام أجهزة التنفس الصناعي، مضيفًا أن الفريق الطبي كان يدرس إجراء عملية "شق الحنجرة" لتحسين تدفق الأكسجين إلى الرئتين، في محاولة لإنقاذ حياته.

منع الزيارة وتقييم طبي عاجل

وأوضح المصدر، أن الأطباء قرروا منع الزيارة نهائيًا عن الفنان لطفي لبيب مؤخرا، عقب تعرضه للإجهاد شديد عند الحديث، مؤكدًا أن الفريق الطبي المشرف على حالته أجري تقييمًا شاملًا، لتحديد مدى استجابته للعلاج والتنفس الصناعي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التدخل الجراحي، إلا أن القدر لم يمهلم الوقت، ورحل بهدوء.

ليست الأزمة الصحية الأولى

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان لطفي لبيب لوعكة صحية، إذ سبق أن مر بعدة أزمات صحية في السنوات الأخيرة، أبعدته جزئيًا عن الساحة الفنية، إلا أن محبة الجمهور وحرصه الدائم على الاطمئنان عليه كانت دافعًا مهمًا لمواصلة الظهور والعمل رغم التحديات.

صاحب مسيرة فنية مميزة

يتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، حيث عمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة، وقدم شخصية السفير الإسرائيلي، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكي، وعُرف عنه مساندة النجوم الشباب في ظهورهم في أولى بطولاتهم.

قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا، ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرها، وكان قد قال في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: «هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.