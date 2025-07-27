41 درجة في الظل| الأرصاد تحدد ساعة ذروة الموجة الحارة.. وهذا موعد انتهائها

تشهد البلاد تقلبات جوية سريعة، خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع المواطنين الى متابعة أحوال الطقس التي أصبحت جزءاً أساسياً من اهتماماتهم، بسبب تأثيرها المباشر على مختلف جوانب الحياة، بدءاً من التنقل ومباشرة الأعمال والأنشطة اليومية.



موجة شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 28 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.



وأوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالياً موجة شديدة الحرارة من المتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

درجة الحرارة 41 في الظل

أكد القاياتي، أن درجة الحرارة اليوم تصل إلى 41 درجة مئوية في الظل، وسجلته خلال ساعات الظهيرة بمحافظة القاهرة الكبرى، التي تمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة نتيجة التأثير المباشر لمنخفض الهند الموسمي، المعروف دائمًا بتسببه في زيادة واضحة في معدلات الرطوبة، مما يؤدي إلى شعور أكبر بدرجات حرارة تفوق القيم المسجلة فعليًا.

استمرار الرطوبة وهدوء الرياح

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين وسانت كاترين، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين، ونشاط رياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية كما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.75 : 2.25 متر .



درجات الحرارة المتوقعة غدا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، وجاءت على النحو التالي:

- القاهرة.. العظمى 40 درجة، والصغرى 28 درجة.

- الإسكندرية.. العظمى 35درجة، والصغرى 25 درجة.

- مطروح.. العظمى 32، والصغرى 26 درجة.

- سوهاج.. العظمى 43، والصغرى 27 درجة.

- قنا.. العظمى 44، والصغرى 28 درجة.

- أسوان.. العظمى 46، والصغرى 30 درجة.