آخر يوم في الأهلي.. رحيل وسام أبو علي والنادي يمنحه مكافأة 25 مليون جنيه

تصدر اسم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية؛ بسبب مطالبته بالرحيل إلى نادي كولومبوس الأمريكي، وهو ما تم بالفعل في النهاية، بمقابل يقترب مما طلبه الأهلي، وحدد الأحمر موعدا رسميا للإعلان عن رحيل مهاجمه الأبرز خلال السنوات الاخيرة.

الإثنين.. الإعلان عن الرحيل الرسمي لمهاجم الأهلي

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأهلي سيعلن عن رحيل وسام أبو علي غدا الإثنين، مشيرا إلى أن الاتفاق حول انتقال اللاعب إلى كولومبوس الأمريكي انتهى.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية”، على راديو “ميجا إف إم”: الإثنين المقبل توقيع العقود الرسمي بين الأهلي وكولومبوس الأمريكي لانتقال وسام أبو علي للأخير.

وأضاف: وسام أبو علي سيرحل مقابل 7.5 مليون دولار + 2 مليون دولار حوافز ومكافآت كأعلى لاعب يتم بيعه في الدوري المصري، وعلى الأهلي أن يبحث عن بديل بنفس قوة وسام أبو علي؛ لأن الأهلي حاليا أصبح يمتلك لاعبين مميزين، وسيأتيهم عروض مالية أكبر مما يحصلون عليها مع الأحمر.

كيفية حصول الأهلي على مقابل رحيل أبو علي

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى نادى كولومبوس الأمريكي على تسديد قيمة صفقة بيع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق بطريقة "الكاش" دون أي أقساط؛ بعدما توصل الطرفان خلال الساعات الأخيرة، إلى اتفاق نهائي لإتمام الصفقة بعد فترة طويلة من المفاوضات.

وتقدر قيمة صفقة بيع وسام أبو علي بـ 7.5 مليون دولار، كما يمتلك النادي الأهلي نسبة من إعادة البيع تصل إلى 15%.

واتفقت إدارة "القلعة الحمراء" على الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، تتمثل في إضافات ضمن العقد.

وفي حال تحقيق وسام أبو علي عدد الأهداف المطلوبة؛ سيحصل النادي الأهلي على مبالغ إضافية قد تجعله في صدارة الصفقات الأعلى قيمة في تاريخ "القلعة الحمراء".

رغم ضغطه.. الأهلي يكافئ أبو علي بـ 25 مليون جنيه

صرف مسئولو النادي الأهلي مكافآة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة للفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، رغم أن أيام اللاعب فى الأهلي باتت معدودة، بعدما تم الاتفاق على رحيله خلال الأيام المقبلة للدوري الأمريكي.

وقال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي صرفت خلال الأيام الماضية مكافأة مشاركة اللاعبين في بطولة كأس العالم للأندية، وتسلم جميع لاعبي الفريق مكافأة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لاسيما أن النادي كان قد أعد لائحة مالية خاصة بهذه البطولة تتضمن مُكافآت مُجزية حال الفوز أو التعادل.

وأشار المصدر إلى أن وسام أبو علي حصل على هذه المكافآة منذ أيام، رغم الأزمة التي أثارها اللاعب مؤخراً بسبب إصراره على الرحيل من النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عروضا خارجية أبرزها من الدوري الأمريكي.





وأكد المصدر أن مكافأة وسام، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية بلغت 500 ألف دولار، أي ما يقرب من 25 مليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن صرف مستحقات اللاعب غير مُرتبط بأي أزمات، لأن هناك آلية واضحة يتم تطبيقها على الجميع، فاللاعب يحصل على جميع مستحقاته، وفي نفس الوقت يتم توقيع عقوبات عالية حال الخروج عن النص.

الأهلي يتدرب على فترتين في معسكر تونس

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم في مدينة طبرقة التونسية ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو الجاري.

وخاض الفريق مرانه الأول على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة، على أن يخوض مرانه الثاني في الجيم.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، إقامة المران على فترتين، في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتحقيق الاستفادة القصوى من فترة المعسكر.

ومن المنتظر، أن يخوض الأهلي عددًا من المباريات الودية في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من الموسم المقبل، حيث يلتقي غدا فريق الملعب التونسي في الثامنة مساء.