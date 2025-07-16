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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تعثر مفاوضات موهوب الأهلي مع الحزم تضع الزمالك في موضع الاتهام

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
خالد يوسف

يبدو أن رغبة لاعب وسط الأهلي أحمد عبدالقادر، في الانتقال لنادي الزمالك، ما هي إلا رغبة انتقامية ليؤكد لإدارة الأهلي انهم خسروا برحيله، وهو ما يتضح من ايقاف مفاوضاته مع نادي الحزم السعودي، الذي وافق على دفع مليون دولار للأهلي للحصول على خدمات اللاعب، الا ان تصرف عبد القادر وضع الزمالك في مرمى الاتهام، حيث فاوض اللاعب وهو على ذمة الأهلي رغم رفض الأمر نفسه من قبل مع زيزو.

الموهوب يبحث عن الخلاص من الفريق الأحمر

يبحث لاعب وسط الأهلي الموهوب أحمد عبد القادر، عن حل جديد لفك الارتباط مع الفريق الأحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، ليُسهل انتقاله للزمالك خلال الموسم الجديد، في ظل رغبة اللاعب بارتداء القميص الأبيض.

وتراجع نادي الحزم السعودي، عن العرض المقدم للاعب، حيث أشار أحمد عبدالقادر لمقربين منه، إن عرض الحزم السعودي توقف بالفعل، وهناك عرض من سيراميكا كليوباترا وعرض من زد، وبالتالي فهو لا يزال على ذمة الأهلي من خلال عقد ساري وممتد.

الزمالك سبب تعثر مفاوضات عبد القادر مع الحزم

كشف الإعلامي أمير هشام، عن قرار نادي الحزم السعودي بالتراجع عن إتمام صفقة ضم أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هشام، خلال برنامجه “بلس 90” على قناة النهار: «الأهلي كان منفتحًا على إعارة اللاعب لمدة موسم، لكن عبدالقادر رفض هذه الصيغة، كما رفض إدراج شروط في عقده مع الحزم تتعلق بالحصول على مقابل مادي حال عودته إلى الدوري المصري وانتقاله لأي نادٍ آخر، وهو ما أثار تحفظ النادي السعودي».

وأوضح هشام، أن الأهلي وافق رغم ذلك على بيع عبدالقادر مقابل مليون دولار، وسمح للحزم بالتفاوض معه بشكل مباشر، وطلب عبدالقادر التوقيع لموسمين فقط، بينما تمسك الحزم بعقد يمتد لثلاثة مواسم، كما طالب اللاعب بوضع شرط جزائي، وهو ما رفضه النادي السعودي أيضًا.

وأشار هشام إلى أن رغبة عبدالقادر في اللعب لنادي الزمالك مستقبلًا؛ قد تكون أحد أسباب تعثر الصفقة، مؤكدًا أن النية باتت واضحة في هذا الاتجاه.

الزمالك يرفض تأكيد أو نفي تمسكه باللاعب

علّق مصدر داخل نادي الزمالك، على الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن نية القلعة البيضاء التقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد عبد القادر، صانع ألعاب الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر: «الزمالك لا يعلق على مثل هذه الأمور، خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد سارٍ مع ناديه»، رافضًا تأكيد أو نفى وجود نية لفتح مفاوضات رسمية مع الأهلي في هذا الشأن.

وشدد المصدر، على أن سياسة النادى واضحة فيما يخص ملف التعاقدات، وأن الزمالك يتحرك فقط في إطار قانوني ورسمي، ويحترم تعاقدات اللاعبين مع أنديتهم، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الجهاز الفني لديه قائمة بالأولويات والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

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