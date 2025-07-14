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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

21 فريقًا وإلغاء الهبوط.. موعد انطلاق الدوري المصري 2026 بنظامه الجديد

دوري نايل
دوري نايل
خالد يوسف

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميًا موعد انطلاق الدوري المصري 2026، في نسخة استثنائية من البطولة التي تُعد واحدة من أقوى المسابقات المحلية في القارة الإفريقية والعالم العربي، وتشهد منافسة شرسة بين أندية القمة وعلى رأسها الأهلي، الزمالك، وبيراميدز.

منافسة مثلث الرعب في الموسم الجديد

شهدت النسخة الماضية من الدوري المصري صراعًا محتدمًا بين الأهلي وبيراميدز، حتى حسم “المارد الأحمر” اللقب في الجولة الأخيرة. 

ومع صعود بيراميدز بقوة وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بات مشهد القمة مختلفًا، حيث أصبحنا أمام “مثلث رعب مصري” جديد يضم الأهلي والزمالك وبيراميدز، ليضيف نكهة مميزة للموسم المقبل.

متى موعد انطلاق الدوري المصري 2026؟

كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن موعد انطلاق الدوري المصري 2026، حيث سيكون يوم الجمعة الموافق الثامن من أغسطس، على أن تُختتم المسابقة في شهر مايو من العام التالي، وذلك لإتاحة الوقت أمام معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لتصفيات كأس العالم ومونديال 2026.

وجاء تقديم موعد بداية الدوري لضمان خوض اللاعبين عددًا كافيًا من المباريات قبل تجمع المنتخب الوطني في سبتمبر المقبل، ما يعزز جاهزيتهم للاستحقاقات الدولية المرتقبة.

الفرق الصاعدة إلى الدوري المصري موسم 2026

تشهد نسخة هذا الموسم انضمام ثلاثة فرق جديدة إلى الدوري الممتاز بعد تصدرهم دوري المحترفين المصري، وهي أندية المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، لتصبح نسخة الموسم الجديد الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة في تاريخ المسابقة.


مع زيادة عدد الفرق وتغيير نظام البطولة، يتوقع أن يشهد الدوري المصري 2026 موسمًا استثنائيًا من حيث المنافسة، الحضور الجماهيري، والتغطية الإعلامية، في ظل التطور الكبير في أداء الفرق وزيادة استثمارات الأندية.

إلغاء الهبوط وتعديل نظام المسابقة

في قرار استثنائي، قررت رابطة الأندية إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، ما أسفر عن مشاركة واحد وعشرين فريقًا في الموسم الجديد. ونتيجة لهذا التغيير، تم تطوير نظام الدوري المصري 2026 ليُقام على مرحلتين لضمان العدالة والمنافسة:

المرحلة الأولى: تُقام بنظام دوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق عشرين مباراة فقط.

المرحلة الثانية: يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ الأولى لتحديد البطل، والثانية لتحديد المراكز الأدنى، بما في ذلك الهبوط لاحقًا.

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