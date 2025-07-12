هل تعاني من ألم الكتف أثناء النوم؟.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج بدون جراحة

يعاني عدد كبير من الأشخاص من آلام الكتف أثناء النوم، ما يؤدي إلى نوم متقطع وشعور دائم بالإجهاد الجسدي والقلق خلال ساعات النهار، ويبحث كثيرون عن أسباب ألم الكتف الأيمن أو الأيسر أثناء النوم وكيفية التخلص منه بطرق بسيطة دون تدخل جراحي.

أبرز أسباب ألم الكتف أثناء النوم

- وضعيات النوم الخاطئة

النوم على جانب واحد لفترات طويلة قد يضغط على مفصل الكتف، خصوصًا الكتف الأيمن، مما يسبب ألمًا أو خدرًا في المنطقة.

- إجهاد عضلات الكتف

القيام بحركات متكررة أو خاطئة أثناء التمارين الرياضية، أو الجلوس لفترات طويلة أمام الحاسوب، من أكثر الأسباب شيوعًا لألم الكتفين.

- إصابة الكفة المدورة

الكفة المدورة هي مجموعة من العضلات والأوتار التي تُثبّت مفصل الكتف، وتساعد على تحريكه. أي إصابة أو التهاب في هذه المنطقة قد يؤدي إلى ألم شديد عند النوم أو تحريك الذراع.



طرق التشخيص والعلاج البسيط لألم الكتف

في حال استمرار الألم، يُنصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات التالية:

- الفحص السريري

يقوم الطبيب بتحريك الكتف بطرق معينة لتحديد نطاق الحركة والألم بدقة.

- الأشعة السينية (X-ray)

تُستخدم للكشف عن الكسور أو خشونة مفصل الكتف.

- التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

لتحديد إصابات الأوتار، التهاب الكفة المدورة، أو وجود تمزق.

- التصوير المقطعي المحوسب (CT)

مهم لتشخيص الكسور الدقيقة أو خلع الكتف غير الظاهر بالأشعة العادية.

- تخطيط كهربية العضل (EMG)

يُطلب في حال الشك بوجود مشاكل بالأعصاب أو العضلات المرتبطة بالكتف.



نصائح سريعة لتخفيف ألم الكتف أثناء النوم

- حاول النوم على ظهرك مع وضع وسادة تحت الذراع لدعمه.



- استخدم وسادة طبية مريحة تدعم الرقبة والكتفين.

- قم بتمارين استطالة خفيفة للكتف قبل النوم.

- تجنب رفع أشياء ثقيلة أو ممارسة رياضة عنيفة قبل النوم.

نصيحة هامة

إذا استمر الألم لأكثر من أسبوع أو زاد أثناء النوم، يجب مراجعة الطبيب المختص لتحديد السبب الدقيق وبدء العلاج المناسب.