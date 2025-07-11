قرار من مدرب الأهلي بشأن حراسة المرمى.. هل منح ريبيرو الضوء الأخضر للتخلص من الشناوي؟

لا تزال مرحلة التصفية مستمرة في النادي الأهلي؛ بهدف التخلص من اللاعبين الذين لا يحتاج إليهم الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، بسبب طريقة لعبه؛ لإفراغ مكان للصفقات الجديدة التي يستمر الأهلي في إبرامها لتدعيم الفريق بالعناصر التي يحتاج إليها المدرب.

هل وافق المدرب على رحيل الشناوي؟

ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء، تفيد بإبلاغ ريبيرو لإدارة الأهلي بقراره، بشأن حراسة المرمى، بموافقته الرسمية على رحيل محمد الشناوي في الميركاتو الصيفي، مع الاعتماد الكامل على مصطفى شوبير كحارس أول للفريق الموسم المقبل.

وزاد الأمر بالتأكيد، على عدم اقتناع ريبيرو بأداء الشناوي في كأس العالم للأندية، ورؤيته بحاجة الفريق لحارس شاب قادر على بناء اللعب من الخلف والانخراط في فكر “الفوتبول الحديث”، وهو ما وجده في مصطفى شوبير، الذي نال إعجاب المدير الفني بفضل تطوره الكبير وثباته في المباريات الحاسمة، مما جعله الخيار الأول لدى الجهاز الفني.

رؤية ريبيرو بشأن التدوير

أصدر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قرارا، بشأن التدوير بين حراسة المرمى في الأهلي، حيث كان الدور متبع في الأيام الأخيرة لـ المدير الفني السويسري مارسيل كولر، حيث كان يعطي محمد الشناوي 3 مباريات، ويتم إراحة الحارس في المباراة الرابعة، على أن يتولى مصطفى شوبير حراسة عرين الأهلي.

ورفض ريبيرو سياسة الدور، وحسم الجدل الذي اشتد مؤخرًا بين حارسي المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الموسم الكروي المقبل، مؤكدا أن الحارس "الأفضل هو من سيشارك" أساسيًا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن الجهاز الفني لم يدرس هذا المقترح على الإطلاق، موضحًا أن سياسة الاعتماد على الحارس الأكثر جاهزية هي المبدأ الذي سيتبعه ريبيرو.

وأشار إلى أن المدرب الإسباني ما زال في مرحلة استكشاف قدرات وإمكانيات جميع اللاعبين في مختلف المراكز؛ نظرًا لتوليه تدريب الفريق منذ أسابيع قليلة فقط.

رفض قاطع لسياسة التدوير

أكد الجهاز الفني أن سياسة التدوير بين الحراس "غير منطقية ولا تساعدهم على تطوير مستواهم"، بل قد "تقلل من حماسهم في المباريات وتصيبهم بالإحباط"، لذا، فإن الاعتماد على هذه السياسة أمر مرفوض تمامًا.

وأفاد المصدر، بأن ريبيرو يعتبر الشناوي هو الحارس الأساسي للفريق؛ بفضل "خبراته وإمكانياته العالية"، وذلك بغض النظر عن الأخطاء التي قد يكون ارتكبها في كأس العالم للأندية، حيث يرى المدرب أن ذلك «وارد ويحدث مع أفضل حراس المرمى في العالم».

ريبيرو لم يشاهد شوبير في المباريات الرسمية

أوضح المصدر، أن ريبيرو لم تتح له الفرصة لمشاهدة مستوى مصطفى شوبير في المباريات الرسمية حتى الآن، حيث قاد المدرب الإسباني الأهلي في 3 مباريات رسمية فقط ضمن بطولة كأس العالم للأندية، والتي ودعها الفريق من الدور الأول، إضافة إلى مباراة باتشوكا الودية، وشارك شوبير في شوط واحد فقط، وهو لا يكفي للحكم على مستواه، بينما لعب الشناوي جميع المباريات أساسيًا، وشهد مستواه تباينًا ملحوظًا خلالها.

وفي الوقت نفسه، أشاد المدير الفني باجتهاد مصطفى شوبير، واصفًا إياه بأنه “حارس شاب ونشيط، ولديه حماس رائع”.

وأشار ريبيرو إلى أن المعلومات التي جمعها عن شوبير، تؤكد أنه "يدافع عن عرينه بشكل رائع حينما يحصل على فرصة".