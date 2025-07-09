ثنائي من أسبانيا وفرنسا| الأهلي يحدد بديل وسام أبو علي.. وهذا هو المبلغ المطلوب في اللاعب

يواصل مسؤولو النادي الأهلي، تحركاتهم المكثفة لحسم ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، تمهيدا لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، والذي بات على بعد خطوات من مغادرة القلعة الحمراء، وسط أنباء قوية عن تلقيه عرضا مغريا من الدوري القطري، حيث من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات جديدة بشأن ملف الهجوم، وسط ترقب جماهيري واسع لإعلان الصفقة المنتظرة، التي يرى فيها كثيرون تعويضًا مثاليًا لرحيل وسام أبو علي.

الأهلي يحدد بديل وسام أبو علي بمبلغ ضخم

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن تصدر الإسباني كيفن كارلوس، مهاجم نادي بازل السويسري، قائمة الترشيحات لدعم الخط الأمامي للأهلي في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الإدارة الحمراء فتحت بالفعل قنوات تواصل مع نظيرتها في بازل لبحث إمكانية ضم اللاعب.

وسام أبو علي

كيفن كارلوس

وأوضح المصدر، «أن نادي بازل أبدى مرونة مبدئية في بيع كيفن كارلوس، لكنه حدد مبلغا يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار للاستغناء عن خدماته، خاصة أنه يعلم أن هذا الرقم في متناول الأهلي، وأبلغه الوكلاء أن صفقة رحيل وسام أبو علي قد تدر على النادي ما يزيد عن 9 ملايين دولار، ما يوفر مرونة مالية كبيرة لعقد صفقات من العيار الثقيل».

الأهلي يسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت

أكد المصدر، أن لجنة التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني، وضعت كيفن كارلوس ضمن قائمة أولوياتها، نظرا لما يتمتع به من قدرات بدنية وفنية كبيرة، إضافة الى صغر سنه، بما يتناسب مع خوض تجربة طويلة داخل الدوري المصري.

وأشار المصدر، إلى أن النادي يسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، حتى ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق الخارجي، استعدادًا للموسم الجديد الذي يطمح خلاله الأهلي لمواصلة هيمنته على البطولات المحلية والقارية.

القناص لم يغلق باب المفاوضات

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تحرك النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رسميًا خلال الساعات الماضية نحو بديل محتمل لمهاجمه الفلسطيني، حيث تجري مفاوضات حاليًا لضم مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، إلى الفريق الأحمر.

مصطفى محمد

وقال أمير هشام: «مصطفى محمد هو الخيار الأول للنادي الأهلي، والمفاوضات بدأت بشكل رسمي مع اللاعب لبحث إمكانية عودته إلى الدوري المصري وشراء عقده، خاصة أن الأهلي سبق وتفاوض مع مصطفى محمد، لكن اللاعب كان يريد البقاء في أوروبا، والنادي بالفعل يسعى بكل قوة للحصول على توقيع اللاعب، ومن ثم الحديث مع نانت الفرنسي».

وتابع: «جار إقناع مصطفى محمد في البداية بالعودة إلى الدوري المصري والانتقال للأهلي، وحال الحصول على الموافقة الرسمية منه، سيتم الاتجاه نحو نادي نانت الفرنسي والتفاوض معه لشراء العقد، خاصة أن مصطفى محمد لم يغلق الباب أمام مسؤولي الأهلي ولا يزال يتحدث مع مسؤوليه».