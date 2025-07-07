قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مد فترة تقديم رياض الأطفال 2026 بالمدارس الرسمية واللغات حتى 15 يوليو
حريق سنترال رمسيس .. الحماية المدنية تنقذ 5 موظفين عالقين في مكاتبهم
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
هيئة الدواء: تسجيل 17مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية.. والوادي الجديد في الصدارة
الدفع بسيارات السلالم الهيدروليكية للسيطرة على حريق سنترال رمسيس| صور
النائب محمد أبو العينين يدعم تعديلات قانون الرياضة ويطالب بحوافز لاكتشاف المواهب
8 سيارات إطفاء وخزاني مياه للسيطرة على حريق سنترال رمسيس| صور
فيفا يعلن قائمة حكام مواجهتي نصف نهائي مونديال الأندية 2025
بسبب الأدخنة .. الأمن يخلي موظفي مبنى سنترال رمسيس
تصاعد الأدخنة.. حريق مبنى سنترال رمسيس في القاهرة
الأدخنة تتصاعد من كل مكان| شاهد.. حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس
الأزهر ينصح بـ 5 عبادات في شهر محرم.. اغتنم فضلها فورًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لعنة السقا تلاحق طليقته.. مها الصغير تعتذر عن موقفها المحرج مع منى الشاذلي.. القصة الكاملة

مها الصغير واحمد السقا
مها الصغير واحمد السقا
خالد يوسف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهام فنانة دنماركية، للإعلامية المصرية "مها الصغير" طليقة الفنان أحمد السقا، بالاستيلاء على لوحة فنية لها، ونسبتها إلى نفسها من دون وجه حق، حيث عبّرت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون عن تعرضها لعملية سطو على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلوحتها لتشتعل أزمة طالت فريق إعداد برنامج الإعلامية منى الشاذلي التي اضطرت إلى الاعتراف بحقها الأصيل في اللوحة عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وهو ما تسبب في اطلاق هاشتاج بعنوان لعنة السقا تصيب مها الصغير.

أصل الحكاية.. نسب مها الصغير لوحة فنانة دنماركية لنفسها

بدأت الحكاية بمنشور عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك» بتاريخ 12 يونيو الماضي، ذكرت فيه الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون أنها تلقت رسالة من شخص يقول إن مها الصغير تدّعي أنها هي من رسمت لوحة المرأة التي على ذراعيها طيور، لذلك تسائلت الفنانة الدنماركية عما إذا كان لديها من ضمن أصدقائها البالغ عددهم 924 شخصًا، «يفهم القليل من اللغة العربية» كي يخبرها بما تقوله السيدة عن لوحتها، محددة دقيقة معينة من مقطع فيديو لحلقة برنامج «معكم منى الشاذلي» المثيرة للجدل.
وكتبت ليزا: «من الرائع حقًا أن ترى عملك يُعرض على شاشة كبيرة ضمن برنامج تلفزيوني شهير في مصر، بلد يبلغ عدد سكانه 140 مليون نسمة، وسيكون الأمر أروع لو تم ذكر اسمك فعليًا! لكن مها الصغير، وهي مؤثرة مشهورة ومقدمة برامج ومصممة، نسيت أن تفعل هذا. وبدلاً من ذلك، ادّعت أنها هي من رسمت اللوحة «صنعتُ لنفسي أجنحة» التي أنجزتها أنا في عام 2019 – إلى جانب أعمال لثلاثة فنانين آخرين – وذلك خلال ظهورها في برنامج منى الشاذلي».

برنامج معكم منى الشاذلي 

بعد حوالي 24 يومًا من تاريخ هذا المنشور، عادت نيلسون لتصعد قضيتها مجددًا، بقولها: «نسخ أعمال الآخرين أمرٌ معروف، لكن أن تقوم بأخذ صورة للوحة حقيقية رسمها شخص آخر، وتعلن على الملأ أنها لك.. فهذه جديدة عليّ، ومع ذلك، اخترت أن أتعامل مع الأمر كمجاملة كبيرة من مها الصغير، التي يبدو أنها أحبت عملي إلى درجة أنها مستعدة لارتكاب جريمة وفقًا للقانون المصري والدولي واتفاقية برن، باستخدامه للترويج لنفسها وبناء علامتها الشخصية».

ليزا نيلسون

وأضافت نيلسون أن مها الصغير وفريق القناة التلفزيونية التي تبث البرنامج رفضوا الرد على محاولاتها للتواصل معهم من أجل التعبير عن «امتنانها»، وبالتالي قررت اغتنام الفرصة لإعادة نشر اللوحة، التي قالت إنها رأتها تُستخدم مرارًا على وسائل التواصل الاجتماعي كرمز للنضال من أجل الحرية حول العالم، ولا تجد في ذلك سرقة بل فخرًا لها لأن أحدًا لم يجرؤ على إدعاء أنه من رسمها مثلما فعلت مها الصغير لتحقيق مكاسب مالية، دون دفع مقابل أو حتى ذكر اسم الفنان الأصلي، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا لإنسان كرّس روحه ووقته لخلق هذا العمل، على حد قولها.

ردود الفعل المصرية تفاجئ ليزا نيلسون

بعد انتشار تفاصيل الأزمة وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خرجت ليزا لاش نيلسون مجددًا بمنشور قالت فيه إنها لم تكن مُستعدة أبدًا لحجم التفاعل الذي حصلت عليه بعد المنشور الذي كتبته عن مها الصغير، وادعائها الكاذب بأنها هي من رسمت لوحتها، مؤكدةً أن ما فاجأها حقًا هو عدد الرسائل والتعليقات الداعمة من مصريين يعتذرون نيابةً عن بلدهم.

وأضافت: «أرى أن هذا أمر رائع جدًا، ويجب أن أؤكد لكم أنني لم أعتقد أبدًا أن تصرف مها الصغير يُمثّل الشعب المصري.. شكرًا جزيلًا على كلماتكم اللطيفة ورسائلكم الخاصة، أعتذر لأنني لا أستطيع الرد على الجميع، فقد وصلتني آلاف الرسائل، كما تواصل معي عدد من الصحفيين المصريين لإجراء مقابلات، ومحامون يريدون تحريك دعوى قضائية.. لست متأكدة بعد ماذا سأفعل حيال هذا الشأن».

الفنانة الدنماركية

كما أشادت الفنانة الدنماركية بموقف منى الشاذلي التي قدمت اعتذارًا علنيًا على حساباتها في فيسبوك وإنستجرام، قائلةً: «شكرًا لكِ يا منى على ذلك.. هل من الممكن أن تفعلي الشيء نفسه بشأن الفنانين الثلاثة الآخرين أيضًا؟».

لوحة ليزا

واختتمت منشورها بأنه تمت إزالة الفيديوهات الخاصة بالحلقة من يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أنها احتفظت بنسخ مُسجلة منها، ووجهت الشكر للمصريين على الدعم.

منى الشاذلي تتبرأ من مها وتوضح الحقيقة

لم تتأخر الإعلامية منى الشاذلي في ردها، إذ قررت توضيح الأمور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث نشرت صورة للوحة المعنية، مؤكدة أن الفنانة ليزا لاش نيلسون هي المالكة الحقيقية للعمل الفني، مضيفةً في تعليقها: «نحن نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدّر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات».

رد منى الشاذلي 

وبهذا الرد، أوضحت منى الشاذلي موقفها من الأزمة، مؤكدة التزام برنامجها بقيم احترام حقوق الملكية الفنية، وتقدير الجهد والإبداع الأصيل، وجاء منشورها ليغلق بابًا من الشكوك حول موقف البرنامج من الواقعة، وليمنح الفنانة الدنماركية اعترافًا علنيًا بملكيتها الفنية، بعد أيام من التفاعل الغاضب على مواقع التواصل.

مها الصغير: آسفة وزعلانة من نفسي

في أول رد فعل منها على الاتهامات الموجهة اليها، اعربت مها الصغير عن أسفها وكتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «انا غلطت.. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و فى حق المنبر اللي اتكلمت منه، والأهم غلطت فى حق نفسي». 

مها الصغير 
اعتذار مها الصغير  

وأضافت: «مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث.. انا آسفة و زعلانة من نفسي». 

لعنة السقا لعنة السقا تلاحق طليقته مها الصغير منى الشاذلي أحمد السقا الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون حقوق الملكية الفكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

الزمالك

مفاجأة في عقد عبدالله السعيد مع الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: كل طفل في مصر لديه فرصة أن يصبح مبدعًا بمجال التكنولوجيا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تفتتح فعاليات ورشة عمل "بدء أعمال إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية"

الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "ON E" بسبب برنامج "معكم منى الشاذلي"

بالصور

تنقص الوزن والسكر .. اكتشف فوائد حبوب شهيرة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد