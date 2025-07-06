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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تحذر من درجات الحرارة المرتفعة. | ماذا قالت؟

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 6 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة، حيث يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.


طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد في بيان رسمي، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً، مع شبورة مائية في الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

أشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة الطقس ليلاً تكون مائلة للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وترتفع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بدرجة الحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

اضطراب الملاحة وشبورة كثيفة

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة، وسرعة الرياح (40:60) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت أن طقس يشهد أيضًا شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى

تشهد القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى قدرها 36 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 25 درجة.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة

تسجل درجات الحرارة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة اليوم عظمى تبلغ 35 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تصل إلى 37 درجة، بينما تبلغ الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري درجات حرارة عظمى عند 31 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة قدرها 34 درجة، والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

من المتوقع أن تسجل السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجات حرارة عظمى 32 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 35 درجة، وتصل الصغرى إلى 24 درجة.


جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجات حرارة مرتفعة اليوم، حيث تسجل العظمى 40 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 42 درجة، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 29 درجة.

شمال الصعيد

تصل درجات الحرارة في شمال الصعيد إلى عظمى قدرها 39 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 41 درجة، في حين تسجل الصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد

يشهد جنوب الصعيد درجات حرارة هي الأعلى، حيث تصل العظمى إلى 43 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة 44 درجة، والصغرى 28 درجة.

شبورة مائية كثيفة الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة طقس حار

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