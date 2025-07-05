بين الإشادة والسخرية .. حرب السوشيال ميديا تشتعل بين جماهير الأهلي والزمالك بعد إعلان يانيك فيريرا

يبدو أن إعلان سيارة الاسعاف؛ التي ظهرت في احد اعلانات النادي الاهلي بخطين حمر؛ وربط جمهور الزمالك الاعلان بالسخرية من القلعة البيضاء، لم يتم نسيانه، حيث لجأ صُناع اعلان تقديم المدرب الجديد نايك الى جماهير الابيض الى استفزاز جمهور النادي الاهلي، باظهار المدرب يلقي بسهم تجاه لافتة حمراء، في رمز الى اسقاط النادي الاهلي.

البلجيكي يانيك فيريرا فارس الزمالك الجديد

كشف نادي الزمالك، أمس الجمعة، الستار عن المدير الفني الجديد لفريقه الأول لكرة القدم، البلجيكي يانيك فيريرا عبر مقطع فيديو نشرته حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

مدرب الزمالك

وظهر فيريرا فارسًا يحمل القوس ويطلق السهم ـ رمز القلعة البيضاء ـ ليُسقط علمًا أحمر اللون أرضًا، ووجه المدرب صاحب الـ44 عاماً رسالة باللغة العربية جاءت:"إحنا الملوك.. إحنا الزمالك.

اشادة زملكاوية وسخرية اهلاوية

تصدّر هاشتاج "إحنا الملوك إحنا الزمالك" ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وذلك بعد دقائق من نشر نادي الزمالك لفيديو تقديم المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

اعلان بن رمضان وفيريرا



الفيديو حظي بإشادة واسعة من جماهير النادي، التي عبّرت عن إعجابها بفكرة التقديم، وسط سخرية جمهور الأهلي، الذين وصفوا الاعلان بالضعف وتقليد فكرة تقديم نجم الاهلي محمد بن رمضان.

إسقاط على الأهلي ردا على إعلان الاسعاف

ظهر البلجيكي يانيك فيريرا في فيديو التقديم، وهو يرتدي زي الفرسان، ثم يمسك بالقوس والسهم، في إشارة إلى شعار الزمالك الموجود فيه فارس يحمل القوس والسهم.

نايك فيريرا

كما ظهر فيريرا يصوب بالسهم تجاه راية حمراء ويسقطها أرضًا، ثم يقول جملة: “إحنا الملوك، إحنا الزمالك”.

سيارة الاسعاف

واعتبر البعض أن الراية الحمراء في الفيديو تمثل إسقاطًا على الأهلي، وأنا ما فعله المدرب في فيديو التقديم يمثل إشارة إلى أنه سيهزم المارد الأحمر، ردا على اعلان احدى شركات الاتصالات الذي ظهرت به سيارة اسعاف «بخطين حمر» في إشارة لنادي الزمالك.



منشور غامض من تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتزامن مع إعلان مدرب الزمالك الجديد.

تركي آل الشيخ

وشارك تركي آل الشيخ متابعيه صورة للفنان عادل إمام من فيلم "رسالة إلى الوالي"، وهو يرتدي زي حربي مشابه لما ظهر به فيريرا، وعلق مازحا: "حرفوش ابن برقوق الراكب دار".

منشور آل الشيخ

وربطت جماهير الزمالك في التعليقات، بين منشور تركي آل الشيخ وإعلان مدرب الزمالك الجديد، واعتبروه سخرية ومساندة للأهلي.