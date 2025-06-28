مفاجأة في الزمالك.. إجبار 4 لاعبين على الرحيل من أجل ضم ثلاثي بيراميدز

في إطار رغبته في ضم صفقات جديدة، بدأ مسئولو نادي الزمالك، التحرك لإيجاد عروض تسويقية لأربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول، تم قيدهم بالفعل ضمن القائمة الأولى استعدادًا للموسم الجديد، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة المادية من بيعهم أو إعارتهم.

رحيل 4 لاعبين رغم قيدهم فى القائمة الأولى

يبحث نادي الزمالك، إمكانية البيع أو الإعارة لعدد من نجوم الفريق، أو الدخول في صفقات تبادلية لتحقيق أكبر قد من الاستفادة، وتقليص عدد اللاعبين غير المشاركين بانتظام، مع فتح المجال أمام تدعيمات جديدة تواكب طموحات الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع سعى الإدارة إلى تقليل معدل الأعمار ورفع مستوى التنافس داخل المجموعة الأساسية.

حسام أشرف

مهاب ياسر

يأتي على رأس هؤلاء اللاعبون مهاب ياسر، محمد عاطف، حازم أسامة، وحسام أشرف، حيث قررت إدارة الكرة بالنادي عرضهم للإعارة أو البيع خلال الفترة المقبلة، أو إدخالهم ضمن صفقات تبادلية لتدعيم الفريق بعناصر جديدة من أندية أخرى.

صفقات الزمالك الجديدة

اقترب نادي الزمالك، من إعلان التعاقد مع ثلاثي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تكثيف الجهود من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، لإبرام صفقات جديدة.

محمد رضا بوبو

ويتصدر ثلاثي بيراميدز صفقات الزمالك الجديدة، حيث اقتربوا بشكل كبير من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، خاصة أن إدارة الفارس الأبيض قررت إرسال عرض رسمي لإدارة السماوى عن الثلاثي محمود صابر، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد.

محمود زلاكة

كما أن الزمالك، في طريقه للتعاقد مع الجزائري عبدالرحيم دغموم جناح فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد تألق اللاعب رفقة فريقه في الفترة الأخيرة.

مفاجأة في قائمة الزمالك

شهدت القائمة الأولى التى يستعد الزمالك لإرسالها إلى اتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد، عدم إدراج اسم عبد الله السعيد وعمر جابر لاعبى الفريق، وكذلك حمزة المثلوثى.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن سبب عدم إدراج اللاعبين في القائمة، وذلك لأن القائمة تضم اللاعبين الذين تستمر عقودهم مع الفريق، بينما من ينتهى عقده لم يتم إدراج اسمه بالقائمة الأولى.