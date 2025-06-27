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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بالأسماء| غربلة في الأهلي.. وفريق كامل في قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء

الأهلي
الأهلي
خالد يوسف

عقب العودة من كأس العالم للأندية، بدأ مسئولو القلعة الحمراء ترتيب الصفوف من جديد استعدادا للمرحلة القادمة، بتدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر، تستطيع تحمل اللعب في مختلف البطولات وتقدر مسئولية اسم الأهلي، إضافة الى التخلص من عدد غير قليل من اللاعبين الذين لم يعد لهم مكان في الفريق، بعد الصفقات الأخيرة التي ضمها المارد الأحمر.

الاتفاق على رحيل 11 لاعبا عن الأهلي

وضع مسئولو النادي الأهلي، القائمة المبدئية التي تضم أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بنهاية الموسم الجاري، والتي تضم 11 لاعبا.

وجرى الاستقرار على الراحلين عقب المشاورات التي تمت بين لجنة تخطيط الكرة ومحمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي، والمدير الفني للفريق خوسيه ريبييرو، عقب عودته من الولايات المتحدة.

بالأسماء.. اللاعبون الراحلون عن صفوف النادي

ـ المغربي رضا سليم، تم الاتفاق على إعارته لـ سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد فقط.

ـ خالد عبدالفتاح، تم الاتفاق على بيعه الى نادي زد بيعا نهائيا.

ـ كريم نيدفيد، ضمن صفقة تبادلية مع محمد شكري لـ سيراميكا بيع نهائي، بناء على رغبة علي ماهر المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا.

ـ يحيي عطية الله، انتهت إعارته ومشواره مع الاهلي، ولا توجد نية لتجديد الاعارة، أو تفعيل العقد.

ـ حمدي فتحي، انتهت إعارته مع الاهلي، خاصة أن الاتفاق مع النادي القطري كان بخصوص كأس العالم فقط.

ـ أحمد عبدالقادر، طلب من إدارة الأهلي السماح له بالرحيل، خاصة أن مكانه أصبح مكتظا بالنجوم، وهو ما جعل فرصته صعبة في اللعب، ويبحث الأهلي عن عرض مناسب له خوفا من انتقاله للزمالك.

ـ حسين الشحات، يجري مفاضلة الآن بين عرض خليجي كبير، وعدد من العروض المصرية، لحسم الأفضل لمستقبله خلال الفترة القادمة.

ـ محمد مجدي أفشة، أبلغته إدارة الأهلي أنه تقرر خروجه في إعارة لمدة موسم، حيث خرج من حسابات المدير الفني، ويمكن بيعه نهائيا في حال إحضار عرض قوي.

ـ عمر الساعي، تقرر اعارته الى سيراميكا، لمدة سنة، بهدف الظهور بشكل جيد واقناع المدير الفني به.

ـ أحمد رضا، رفض المدير الفني استمراره مع الفريق، في ظل وجود عدد من اللاعبين في مركزه، مثل مروان عطية، واليو ديانج، ومحمد بن رمضان، وإمام عاشور، وجار الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا.

ـ وسام أبوعلي، منفتح على الاحتراف، ووافق الأهلي من حيث المبدأ، في حال وصول عرض قوي للاعب.

صفقات الأهلي.. اللاعبون المنتقلون للقلعة الحمراء

ـ محمد شكري، ظهير أيسر نادي سيراميكا، وسيكون من خلال صفقة تبادلية مع كريم نيدفيد، لتعويض رحيل علي معلول.

محمد شكري

ـ ياسين مرعي، مدافع فريق فاركو، باعتباره من اللاعبين الذين بزغ اسمهم في الموسم الماضي، وكان هناك منافسة مع الزمالك للفوز باللاعب.

ياسين مرعي

ـ أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، حيث حصل الأهلي على توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم.

قائمة الأجانب في الأهلي

ـ أشرف داري 

 ـ أشرف بن شرقي

بن شرقي

 ـ محمد علي بن رمضان

ـ جراديشار 

ـ اليو ديانج

غربلة في الأهلي قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء رحيل 11 لاعبا عن الأهلي القلعة الحمراء كأس العالم للأندية الأهلي

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