بديل بطاقة التموين.. ماذا تعرف عن الكارت الموحد وكيفية استخراجه واستخداماته؟

يشهد الكارت الموحد اهتماماً متزايداً باعتباره البديل المنتظر لبطاقة التموين التقليدية، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البطاقة الموحدة ستغطي العديد من الخدمات مثل برامج الدعم الاجتماعي “تكافل وكرامة”، والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى صرف المرتبات والمعاشات، في إطار الرؤية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

الكارت الموحد يثير اهتمام المواطنين

أصبح موضوع الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، محط اهتمام واسع لدى المواطنين، خاصة بعد إطلاقه تجريبيًا في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

يأتي مشروع الكارت الموحد،د ضمن رؤية الحكومة للتحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة آمنة وسريعة، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بفعالية.

ويُعد هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارتي التموين والاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، بهدف توحيد حزمة الخدمات الحكومية في كارت ذكي واحد، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل.



خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

أعلنت الجهات الرسمية عن مجموعة من خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 التي يجب على المواطنين اتباعها، وتشمل:

- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.

- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (بشرط أن يكون الرقم مسجلًا باسم المواطن).

- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها فقط.

- استلام رسالة نصية على الهاتف لإبلاغ المواطن بمكان وتوقيت استلام الكارت الموحد.

- في حال عدم استلام الكارت خلال شهر من إرسال الرسالة، يُتاح شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يُلغى الكارت تلقائيًا.

مزايا الكارت الموحد الجديد

يحمل الكارت الموحد العديد من المميزات التي تعزز من كفاءة الحصول على الخدمات الحكومية، منها:

- دمج خدمات متعددة في كارت واحد «التموين، التأمين الصحي، المدفوعات الحكومية».

- سهولة الوصول للخدمات عبر البصمة الذكية.

- فتح حسابات بنكية بدون رسوم.

- إمكانية السحب والدفع من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع POS.

- استمرار العمل بالبطاقات التموينية، حيث نفت وزارة التموين ما تم تداوله بشأن إلغاء البطاقات التموينية، مؤكدة أن صرف المقررات التموينية والخبز المدعوم مستمر دون تغيير، وأن البطاقة التموينية ستظل سارية للمواطنين الذين لم يحصلوا بعد على الكارت الموحد.

بدل فاقد أو تالف للكارت الموحد

في حال فقدان الكارت أو تعرضه للتلف، يجب على المواطن الاتصال على الخط الساخن لمنصة “مصر الرقمية”، وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف بتكلفة 300 جنيه.



أماكن الحصول على الكارت الموحد

يمكن استلام الكارت الموحد من أحد الأماكن التالية:

- مكاتب البريد المصري

- مكاتب التموين

- وحدات التأمين الصحي