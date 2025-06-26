قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا
دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور
اشتعال سوبر ماركت .. معركة بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بين عائلتين بكرداسة
ترامب يدرس الإعلان عن بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل نهاية ولايته
التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة "الفيزياء والتاريخ" إلى لجان امتحانات الثانوية العامة
ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات التهدئة بين إيران وإسرائيل
بديل بطاقة التموين.. ماذا تعرف عن الكارت الموحد وكيفية استخراجه واستخداماته؟
تستدرج الرجال لشقتها .. التحقيق مع كوافيرة تمارس الحرام بالشيخ زايد
عمرو دياب يشارك الجمهور صورًا من كواليس التعاون الجديد مع عمرو مصطفى وتامر حسين: «ابتدينا» | صور
«أبو العينين» خلال قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين: مصر مستقبل الاستثمار وبوابة إفريقيا
علاج التقطيع في الصلاة.. روشتة شرعية من العلماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بديل بطاقة التموين.. ماذا تعرف عن الكارت الموحد وكيفية استخراجه واستخداماته؟

الكارت الموحد
الكارت الموحد
خالد يوسف

يشهد الكارت الموحد اهتماماً متزايداً باعتباره البديل المنتظر لبطاقة التموين التقليدية، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البطاقة الموحدة ستغطي العديد من الخدمات مثل برامج الدعم الاجتماعي “تكافل وكرامة”، والتأمين الصحي الشامل، إضافة إلى صرف المرتبات والمعاشات، في إطار الرؤية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

الكارت الموحد يثير اهتمام المواطنين

أصبح موضوع الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، محط اهتمام واسع لدى المواطنين، خاصة بعد إطلاقه تجريبيًا في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

يأتي مشروع الكارت الموحد،د ضمن رؤية الحكومة للتحول الرقمي وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة آمنة وسريعة، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بفعالية.
ويُعد هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارتي التموين والاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، بهدف توحيد حزمة الخدمات الحكومية في كارت ذكي واحد، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل.
 

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

أعلنت الجهات الرسمية عن مجموعة من خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 التي يجب على المواطنين اتباعها، وتشمل:

- فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد.

- تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول (بشرط أن يكون الرقم مسجلًا باسم المواطن).

- تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها فقط.

- استلام رسالة نصية على الهاتف لإبلاغ المواطن بمكان وتوقيت استلام الكارت الموحد.

- في حال عدم استلام الكارت خلال شهر من إرسال الرسالة، يُتاح شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يُلغى الكارت تلقائيًا.

مزايا الكارت الموحد الجديد

يحمل الكارت الموحد العديد من المميزات التي تعزز من كفاءة الحصول على الخدمات الحكومية، منها:

- دمج خدمات متعددة في كارت واحد «التموين، التأمين الصحي، المدفوعات الحكومية».

- سهولة الوصول للخدمات عبر البصمة الذكية.

- فتح حسابات بنكية بدون رسوم.

- إمكانية السحب والدفع من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع POS.

- استمرار العمل بالبطاقات التموينية، حيث نفت وزارة التموين ما تم تداوله بشأن إلغاء البطاقات التموينية، مؤكدة أن صرف المقررات التموينية والخبز المدعوم مستمر دون تغيير، وأن البطاقة التموينية ستظل سارية للمواطنين الذين لم يحصلوا بعد على الكارت الموحد.

بدل فاقد أو تالف للكارت الموحد

في حال فقدان الكارت أو تعرضه للتلف، يجب على المواطن الاتصال على الخط الساخن لمنصة “مصر الرقمية”، وطلب إصدار بدل فاقد أو تالف بتكلفة 300 جنيه.
 

أماكن الحصول على الكارت الموحد

يمكن استلام الكارت الموحد من أحد الأماكن التالية:

- مكاتب البريد المصري

- مكاتب التموين

- وحدات التأمين الصحي

بديل بطاقة التموين الكارت الموحد مصطفى مدبولي الخدمات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

فيفا

فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيادة السعودية العائلية

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

برقم الجلوس .. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط لعام 2024 /2025

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025

ترشيحاتنا

الحصان النافق

إصابة أشخاص ونفوق حصان.. تصادم سيارة و كارو في البدرشين |صور

أرشيفية

تفاصيل جديدة بشأن صاحب جراج متهم بقتـــ.ـل عامل في منشأة ناصر

نقل المصابين للمستشفى

بالأسماء.. إصابة 9 عاملات في انقلاب ميكروباص بزراعي أبوقرقاص جنوب المنيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

الشوكة العظمية .. أسبابها وأعراضها و علاجها

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد