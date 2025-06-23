وضع غير مستقر .. فيفا يصدم الأهلي بقرار مفاجئ قبل مواجهة بورتو

تلقت الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، تعليمات واضحة من اللجنة المنظمة، بشأن إدارة المباريات حال حدوث ظروف مناخية طارئة، في ظل توقعات الطقس غير المستقرة بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، والتي تستضيف الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، حيث تُقام مباراتا الجولة الثالثة في نفس التوقيت، بمواجهة الأهلي نظيره بورتو البرتغالي، بينما يلتقي إنتر ميامي الأمريكي مع بالميراس البرازيلي، فجر الثلاثاء، في توقيت واحد عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.



قرار صادم للأهلي من اللجنة المنظمة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن ابلاغ اللجنة المنظمة للأطراف المشاركة، بأنه في حال تعرض أي من المباراتين لعاصفة أو ظروف جوية قهرية تستدعي التوقف، سيتم إيقاف كلا المباراتين فورًا دون استثناء، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة المتنافسة على بطاقتي التأهل لدور الـ16.

يأتي هذا الإجراء التنظيمي حرصًا على العدالة بين الفرق وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا مع دخول الجولة الختامية في مرحلة حاسمة قد تحدد مصير التأهل بفارق هدف أو نقطة.

ريبيرو يحذر نجوم الأهلي من الكروت فى مواجهة بورتو

حرص الإسبانى خوسيه ريبيرو، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تحذير لاعبيه من الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا الذى سيدير مباراتهم أمام بورتو البرتغالى.

ريبيرو حذر لاعبيه من خطورة الاحتكاكات القوية، لاسيما أن الحكم الفنزويلى مشهور بكثرة إشهار البطاقات الملونة.

فرص تأهل الأهلي تتقلص بعد الخسارة من بالميراس

وضع الأهلي نفسه فى موقف صعب بخسارته أمام بالميراس البرازيلي فى ثاني جولات دور المجموعات بـ كأس العالم للأندية 2025.



وأصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس في المقام الأول، حيث إن انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معا إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.



وينبغي على الأهلي الفوز على بورتو بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، أمام تعثره سواء بالتعادل أو الخسارة فيعني خروجه مبكرا.



ويحتاج الأهلي لخسارة إنتر ميامي أمام بالميراس في الجولة الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر، لكي يضمن التأهل إلى ثمن النهائي.