لقاء الفرصة الأخيرة.. موعد مباراة الاهلي وبورتو في مونديال الأندية وقنوات مجانية ناقلة لها

تترقب جماهير الأهلي، موعد مباراة فريقها الأخيرة فى دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث اكتفى الأهلي بحصد نقطة وحيدة من أول جولتين، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

مصير الأهلي بأقدام بالميراس وميسي

أصبح مصير الأهلي ومعه بورتو متوقفاً على نتيجة مباراة إنتر ميامي وبالميراس فى المقام الأول، بحيث أصبح انتهاء لقائهما بالتعادل يعني تأهل الفريقين معاً إلى الدور الثاني، مقابل خروج بطل أفريقيا ومنافسه البرتغالي.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع إنتر ميامي في مباراة الافتتاح، وخسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية، ليحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بورتو الثالث، بينما يتصدر بالميراس بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميامي الثاني.

زيزو وبن شرقي يقودان جناحي الأهلي أمام بورتو

ارتفعت حظوظ الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، فى قيادة مركز الجناحين فى تشكيل الأهلي أمام بورتو البرتغالي، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، باعتبارهما أبرز الخيارات المطروحة أمام الجهاز الفني للعب في مركز الجناحين.

ومن المتوقع أن يعود محمود تريزيجيه إلى دكة بدلاء الأهلي في مباراة بورتو، بعدما تواجد في التشكيل الأساسي في المباراتين الماضيتين أمام إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية 2025

مباراة الأهلي وبورتو فى كأس العالم للأندية تُقام فى الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، وفي نفس التوقيت سيلتقي إنتر ميامي مع بالميراس.

وتمتلك شبكة قنوات "إم بي سي" السعودية، حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، حيث تنقلها بشكل مجاني على قنوات: (إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن)، حيث يعلق مدحت شلبي على الأولى، وفارس عوض على الثانية، وفهد العتيبي على الثالثة، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي.

حسابات متناقضة للصعود

يحتاج النادي الأهلي للصعود، الفوز على بورتو البرتغالي مع هزيمة إنتر ميامي أمام بالميراس، فيما يحتاج بورتو الفوز مع هزيمة الفريق البرازيلي أمام نظيره الأمريكي، وذلك في حسابات التأهل للدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع اعتبارات فارق الأهداف والبطاقات الصفراء والحمراء.