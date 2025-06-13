إحالة 4 لاعبين للتحقيق| الزمالك يستقر على رحيل 6 نجوم أساسيين.. من هم؟

تعكف إدارة نادي الزمالك، على إعادة بناء صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث اتخذت الإدارة قرارًا نهائيًا بالتخلي عن عدد من اللاعبين المتواجدين حاليًا في الفريق، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع صفقات جديدة تهدف إلى إعادة الفريق للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية في الموسم المقبل.



غربلة فريق الكرة بالزمالك

تسعى إدارة الزمالك، إلى تنفيذ عملية "غربلة" واسعة داخل الفريق، وذلك بإبعاد بعض الأسماء التي لم تقدم الإضافة المطلوبة خلال الفترة الماضية، مع التركيز على سد الثغرات التي ظهرت في الأداء، تمهيدًا للتعاقد مع عناصر مميزة قادرة على دعم طموحات النادي في الموسم الجديد.

ويستعد نادي الزمالك في الوقت الحالي، لإبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على رغبة النادي في تدعيم النواقص، للمنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل.

5 أسماء تغادر الزمالك رسميًا خلال أيام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن استقرار إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على رحيل خمسة لاعبين من قائمة الفريق الحالية، حيث تم إبلاغهم رسميًا بقرار عدم استمرارهم ضمن صفوف القلعة البيضاء، تمهيدًا لرحيلهم خلال الأيام المقبلة.



وشملت قائمة اللاعبين الذين تم الاستقرار على رحيلهم كلًا من:

حمزة المثلوثي

سيف الدين الجزيري

مصطفى شلبي

مصطفى الزناري

مهاب ياسر

محمد عاطف

وأضاف: «شهدت الفترة الأخيرة أيضًا عودة محمد حمدي لنادي إنبي بعد انتهاء فترة إعارته، وهناك نية لخروج ثلاثي الفريق حسام أشرف وصلاح مصدق وأحمد الجفالي على سبيل الإعارة».

الزمالك يحيل 4 لاعبين للتحقيق خلال شهرين

شهدت الفترة الأخيرة في نادي الزمالك وتحديدًا منذ بداية الموسم الماضي، تدهور العلاقات بين مجلس إدارة النادي، وعدد من نجوم الفريق الأول، لعل أبرزها أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق.

ومنذ بداية الموسم المنقضي قرر مجلس الزمالك تحويل 4 نجوم للتحقيق بشكل رسمي، كانت البداية بتحويل أحمد مصطفى زيزو للتحقيق من قبل عبدالواحد السيد مدير الكرة آنذاك، وآخرها بتحويل أحمد حمدي.