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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الزعيم طمعان في الملكي.. موعد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريد والهلال السعودي
ريال مدريد والهلال السعودي
خالد يوسف

يخوض فريق الهلال السعودي اختبارًا صعبًا ضد ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يتنافس الفريقان في المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي،  في البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقاً لأول مرة بنظام جديد.

نجوم الزعيم السعودي يطمعون في الملكي

يستهدف الهلال السعودي بقيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي، تحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على ريال مدريد في بداية مشواره بالبطولة، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، معتمدًا على نجومه أمثال البرتغالي روبن نيفيز، والجناح البرازيلي فيليبي مالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.


ويبحث ريال مدريد في أول ظهور تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، عن بداية مثالية بتخطي الهلال السعودي، الا ان شبح الغياب أمام الهلال، يواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب إصابته بالحمى.

ويتسلح الريال بكتيبته المدججة بالنجوم الفذة، أمثال البرازيلي فينيسيوس جونيور، والنجم الإنجليزي جود بيلينجهام. 

موعد مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال ضد ريال مدريد عبر قناة أم بي سي مصر بجانب أم بي سي أكشن وقناة mbc 5، بالإضافة إلى قناة Sports First مجانًا.


تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

يمكن متابعة قنوات MBC الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025 من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر الترددات التالية:


تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: تلقائي
جودة القناة: HD


تردد قناة MBC Action عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ⅚
جودة القناة: HD

تردد قناة MBC MASR عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12015
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
جودة القناة: HD.


تردد قناة MBC MASR 2 عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11470.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
جودة القناة: HD

الزعيم الملكي مباراة الهلال وريال مدريد كأس العالم للأندية

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