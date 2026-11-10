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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دماء أهل غزة تلاحقهم.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يهاجمون موكب بايدن خلال زيارته لـ أيرلندا

الشرطة الإيرلندية
الشرطة الإيرلندية
إلهام عبد العزيز

ألقي القبض على شخصين على الأقل، عقب زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى كلية ترينيتي في العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم الثلاثاء، حسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

متظاهرون يهاجمون موكب الرئيس الأمريكي السابق 


ورافقت بايدن زوجته جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، لحضور مراسم تكريم نجلهما هانتر، الذي مُنح الميدالية الذهبية تقديرًا لإسهاماته المتميزة في النقاش العام.


وخلال زيارة بايدن وعائلته إلى جمعية كلية ترينيتي التاريخية، تجمعت مجموعات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وألقت الشرطة الأيرلندية القبض على بعضهم.


وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية آر تي إي أن بعض المتظاهرين تقدموا نحو بايدن وعائلته أثناء مغادرتهم المكان، وأُلقيت بعض الأشياء باتجاههم.

وانتشرت أعداد من عناصر الشرطة الأيرلندية، إلى جانب شاحنات وحدات حفظ النظام العام، في موقع الزيارة، حيث أُلقي القبض على شخصين على الأقل.


وفي عام 2024، أُدين هانتر بايدن بارتكاب جرائم تتعلق بحيازة أسلحة والتهرب الضريبي في الولايات المتحدة، قبل أن يصدر والده عفوًا عنه خلال فترة رئاسته.


وجعلت هذه الإدانة هانتر أول نجل لرئيس أمريكي لا يزال في منصبه يُدان بارتكاب جريمة.

بايدن غزة الحرب على غزة الرئيس الأمريكي السابق أيرلندا

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