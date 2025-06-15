مونديال الأندية.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية، مساء اليوم الأحد، نحو ملعب روز بول الشهير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تُقام مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2025.



مباراة مثيرة بين بطل أوروبا واتلتيكو مدريد

تمثل هذه المواجهة أول اختبار قوي لكلا الفريقين في المجموعة الثانية، حيث يسعى كلا منهما لاقتناص بطاقة التأهل، وتعد المباراة فرصة مبكرة لتأكيد الجاهزية وتقديم عرض كروي يليق بمستوى التوقعات العالمية في البطولة بنظامها الجديد.

ويشارك الفريقان في البطولة بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خلال السنوات الأخيرة، والذي يستند إلى الأداء التراكمي في البطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث حجز الفريقان مقعديهما بفضل استقرارهما في المنافسات القارية.

هل يواصل باريس تألقه على حساب الفريق الاسباني؟

ويعول باريس سان جيرمان على نجومه وفي مقدمتهم عثمان ديمبلي وماركينيوس والحارس دوناروما، تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، حيث يدخل الفريق الفرنسي المباراة منتشيًا لكونه بطل دوري أبطال أوروبا، في النسخة الأخيرة، لأول مرة بتاريخه.

أما فريق أتلتيكو مدريد فيطمح في تحقيق نتيجة إيجابية والفوز في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، مع مدربه دييجو سيميوني، بعد موسم متخبط محليًا وأوروبيًا



القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد

تُبث مباريات كأس العالم للأندية 2025 عبر عدد من القنوات الرسمية:

- شبكة DAZN: الناقل الرسمي العالمي للبطولة عبر الإنترنت

- شبكة قنوات MBC: تمتلك حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وتنقل المباراة عبر:

MBC مصر

MBC مصر 2

MBC Action

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة باريس سان جيرمام، واتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد 15 يونيو، على ملعب روز بول بولاية كاليفورنيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال:

منصة DAZN: عبر الاشتراك في خدمتها الرقمية التي تتيح بثًا مباشرًا عالي الجودة لكافة مباريات البطولة.

منصة شاهد (إذا أعلنت MBC البث الرقمي): في حال توفر البث من خلالها، يمكن للمستخدمين في الشرق الأوسط مشاهدة المباراة بسهولة.