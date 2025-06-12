عين الحسود.. نقل مسلم وزوجته للمستشفى بعد مرور شهر على زفافهما

أعلنت زوجة مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في الساعات القليلة الماضية، والتي استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، وذلك بعد ساعات قليلة من تعرضها هي أيضا بأزمة صحية واحتجازها في المستشفى.

مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

ونشرت يارا محمد زوجة مطرب المهرجانات مسلم، صورة له من داخل المستشفى على جهاز الأكسجين عبر عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مع رسالةً مؤثرة تطلب فيها الدعاء لزوجها.

وكتبت يارا: «لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بالليل وهو يتعب، أصحى ألاقيه بالشكل ده.. لا اعتراض على قضاء ربنا، بس والله إحنا تعبنا، ادعوا لمسلم عشان تعبان أوي، وقلبي وجعني عليه.. إحنا ما لناش غير بعض، وإحنا الاتنين تعبنا جدا.. يقال إن دعاء أربعين شخصا غريبا لقضاء الحاجة مستجاب، فأرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل وفك الكرب».

تفاصيل الأزمة الصحية لزوجة المطرب مسلم

جاء نقل مطرب المهرجانات مسلم إلى المستشفى، بعد أقل من 24 من مرض زوجته يارا محمد، ونقلها هي الأخرى إلى المستشفى، حيث طالب الجمهور بالدعاء لها، قائلا: «ربنا يشيل عنك ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب لينا الخير ربنا يحفظك ليا».

وكشف مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرض زوجته البلوجر يارا تامر، لوعكة صحية بعد مرور شهر من حفل زفافهما، حيث تعرضت يارا لوعكة صحية حادة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لإجراء التحاليل اللازمة والاطمئنان على حالتها الصحية، كما تلقت الرعاية لتحسن حالتها، ولم يكشف "مسلم" عن تفاصيل مرض زوجته ولا ما تمر به بل اكتفى بطلب الدعاء لها من الجمهور وبدعمها بكلمات رومانسية مؤثرة.

فيديو مسلم مع بلوجر اخرى أول أزمات الزوجين

كانت سادت موجة من الجدل حول انفصال مسلم وزوجته يارا تامر، حيث بدأت القصة تتصاعد بشكل مفاجئ بعد ساعات قليلة من حفل زفافهما، حينما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تُظهر تعاملات غير معتادة بين مسلم وبلوجر كانت حاضرة الحفل.

ولاقى الفيديو ردود فعل واسعة من الجمهور، الذين أعربوا عن استيائهم واستغرابهم من تصرفات الطرفين، خاصة البلوجر، معبرين عن عدم رضاهم على هذا المشهد في يوم زفاف مسلم، الذي كان من المفترض أن يكون مناسبة للاحتفال والسعادة.

بعد حالة من التصعيد بين زوجة مسلم والبلوجر الأخرى، انتشرت شائعة قوية تُفيد بانفصال مسلم عن يارا بعد أقل من 24 ساعة على زفافهما، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة منسوبة لحساب يارا على «إنستجرام» توحي بهذا الانفصال، وهو ما زاد من حدة التكهنات والتساؤلات حول حقيقة العلاقة بين الزوجين.

وفي النهاية خرجت زوجة مسلم في «ستوري» على إنستجرام، مؤكدة أن هي وزوجها مسلم سيردّان على كل ما حدث وسيحاسبون من أساء إليها، في إشارة واضحة إلى التصعيد المستمر بين الأطراف، وأن المواجهة لم تنته بعد.