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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كتل هوائية شمالية .. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة
خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث كثيرٌ من المواطنين، خلال الساعات الأخيرة، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، في ظل تواصل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدًا الخميس 12 يونيو 2025، وفي ضوء الموجة الشديدة من الحر التي تتعرض لها البلاد خلال الأسبوع الجاري، نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمي، والذي تسبب في ارتفاع حاد في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

سبب الموجة الحارة وتأثير منخفض الهند الموسمي

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

وبدأت الموجة الحارة الجمعة الماضية، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، حيث شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة التي تجاوزت الـ40 درجة مئوية في مناطق الصعيد، مع كثافة في الشبورة المائية على الطرق السريعة، وأرجعت هيئة الأرصاد ذلك إلى تأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى دفع كميات ضخمة من الهواء الساخن نحو البلاد، ما يسهم في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد لهذه الفترة من السنة.

تحذير من كثافة الشبورة

تدعو هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقلات في هذه الأجواء الحارة، خصوصًا على الطرق السريعة التي تشهد كثافة في الشبورة المائية في ساعات الفجر، كما ينصح بشرب السوائل بشكل متكرر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس المناسبة.

موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقرير جديد، أن موعد انتهاء الموجة الشديدة الحرارة، وانخفاض قيم ودرجات الحرارة مرة أخرى، سيكون بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو.

ويرجع ذلك إلى بداية تأثير كتل هوائية شمالية معتدلة، تعمل على انخفاض الحرارة بدءًا من محافظات شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، وذلك بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، حيث تنخفض تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن قيم الحرارة ستكون على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري بين 4 لـ 5 درجات، فى حين يظل تاثير الموجة شديدة الحرارة على محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة من الخميس حتى الاثنين

أوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة من غد الخميس 12 يونيو 2025 إلى الإثنين 16 يونيو 2025، والتي جاءت على النحو التالى:

الخميس 12 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

الجمعة 13 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

السبت 14 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

الأحد 15 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

الإثنين 16 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

كتل هوائية شمالية معتدلة انتهاء الموجة الحارة انخفاض درجات الحرارة درجات الحرارة منخفض الهند الموسمي

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