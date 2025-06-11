مونديال الأندية.. أزمة في الإقبال على مباراة الأهلي ونفاد تذاكر الملكي

تنطلق كأس العالم للأندية، صباح الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي، البلد المستضيف، أمام الأهلي المصري، ومن ثم يخوض ريال مدريد أولى مبارياته يوم 18 يونيو الجاري، ويواجه فيفا أزمة تسويق مباراة الإفتتاح، بينما نفدت تذاكر مباريات ريال مدريد.

نفاد تذاكر ريال مدريد في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نفاد تذاكر مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية بدور المجموعات، بشكل كامل، قبل انطلاق البطولة من الأساس.

وحسب ما أفادت به صحيفة “آس” الإسبانية، فإن النادي الوحيد الذي تمكن من بيع جميع تذاكر مباراته الأولى هو ريال مدريد، حيث بلغ عددها 65,326 تذكرة، المتاحة لمباراته أمام الهلال السعودي، على ملعب “هارد روك” في ميامي، والذي من المفترض أن يستضيف حفل الافتتاح.

ورغم أن أرخص تذكرة للمباراة تتخطى تكلفتها 250 يورو، فإن جماهير النادي الملكي سيطرت على التذاكر، رغم الشكاوى بشأن الإقبال الضعيف على مباراة الافتتاح.

ويتناقض ما يفعله جمهور ريال مدريد مع ما يحدث في المباراة الافتتاحية، حيث من المقرر أن يُحيي روبي ويليامز حفلًا موسيقيًا قبل المباراة، ولكن حتى الآن الإقبال ضعيف على التذاكر.

ريال مدريد يضمن حضورًا جماهيريًا كبيرًا

الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى أنه سواء كان الأمر يمثل مشكلة أم مجرد تهويل، فهو لا يهم ريال مدريد، حيث لم تتراجع شعبيته في الولايات المتحدة.

لم ينجح النادي، بعد في بيع جميع تذاكر مباراته الثانية (ضد باتشوكا، 22 يونيو)، لكنه في طريقه إلى ذلك، حيث تم بيع ما يقرب من نصف عدد التذاكر في ملعب “بنك أوف أمريكا” في شارلوت بولاية نورث كارولينا، الذي تبلغ سعته 74,800 متفرج، وهو سوق بعيد كل البعد عن مراكز الاهتمام التقليدية بكرة القدم.

ومع ذلك، نجح ريال مدريد في جلب 62,124 متفرجًا إلى هناك في مباراة الصيف الماضي ضد تشيلسي، ويدل عامل السعر الديناميكي على أن وتيرة المبيعات تسير على ما يرام: فأرخص تذكرة في الملعب حاليًا هي 115 يورو، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف سعر مباراة الافتتاح.

المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، تُقام في 26 يونيو على ملعب “لينكولن فاينانشال” في فيلادلفيا، وقد تم تأكيد وجود ملعب مكتظ بالفعل، تمامًا كما هو الحال في ميامي، لرؤية مبابي وفينيسيوس وشركائهما ضد فريق سالزبورج النمساوي.

فيفا يسعى لمواجهة قلة الإقبال الجماهيرى بمباراة الأهلي وإنتر ميامي

أفاد موقع “ذا أثليتيك”، بوجود قلق لدى الاتحاد الدولي، تجاه بطء مبيعات تذاكر المباراة الافتتاحية، رغم وجود لاعب مثل ليونيل ميسي صاحب الأرقام القياسية، حيث لم يتم بيع سوى ثلث التذاكر حتى الآن.

وكشفت تقارير صحفية، عن محاولات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل زيادة إقبال الجماهير على شراء تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، المحدد لها فجر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا لموقع "ذا أتلتيك"، فإن أحدث محاولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لملء ملعب هارد روك لحضور المباراة الافتتاحية، تتضمن تقديم تذكرة واحدة للطلاب في إحدى الجامعات المحلية مقابل 20 دولاراً، لكن مع الوعد بمنح ما يصل إلى أربع تذاكر مجانية إضافية".

وأضافت الصحيفة: "إذا تمكن الطلاب من تأمين خمس تذاكر، فإنهم سيكونوا قادرين على مشاهدة ميسي مقابل 4 دولارات فقط للمقعد، وهو ما يعد صفقة جيدة بالنسبة للمجتمع المحلي في ولاية فلوريدا".