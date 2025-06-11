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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد تخلي ممدوح عباس.. 9 صفقات جديدة في الزمالك وتعديل عقود 5 لاعبين

الزمالك
الزمالك
خالد يوسف

بهدف استعادة توازن الفريق والمنافسة على البطولات المحلية والقارية فى الموسم المقبل، يتطلع مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع صفقات جديدة قوية في الموسم الجديد للمنافسة على البطولات محليا وقاريا، بعد حصده كأس مصر في الموسم المنصرم على حساب بيراميدز.

9 لاعبين في قائمة صفقات الزمالك بعد ضياع زين الدين بلعيد

تواصل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، العمل بقوة للتعاقد مع صفقات جديدة لدعم الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء بالموسم الجديد، بعد قرار اتحاد الكرة بفتح القيد في 11 يونيو الجاري، وحتى 28 من الشهر ذاته، خاصة بعد رفع إيقاف القيد قبل أيام عن الفارس الأبيض.

وتضم قائمة صفقات الزمالك الجديدة «7 لاعبين محليين وثنائي أجنبي»، بعد ضياع صفقة المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، الذي كان قريبا للغاية من التوقيع مع الفارس الأبيض، قبل أن يضمّه فريق الوكرة القطري من سانت ترويدن البلجيكي بالميركاتو الصيفي.

بالأسماء.. صفقات الزمالك الجديدة

يعمل مجلس نادي الزمالك على التفاوض مع سباعي محلي حاليا للموسم الجديد، حيث تضم قائمة الصفقات الزمالك «أحمد شريف وعمرو ناصر وياسين مرعي ثلاثي فاركو، وطارق حامد لاعب ضمك السعودي، ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ثنائي بيراميدز، ومحمد أشرف بن شرقي لاعب غزل المحلة».

كما يتواجد في قائمة صفقات الزمالك، التي يتم التفاوض عليها حاليا، ثنائي أجنبي هو «التونسي محمد بن حمودة لاعب غزل المحلة، والتنزاني كليمان مزيزي مهاجم يانج أفريكانز التنزاني».

الزمالك يسعى لتحصين نجومه ضد عروض الرحيل

يستعد مسؤولو نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، لتعديل عقود خماسي الفريق الأول لكرة القدم، ضمن خطة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وقررت إدارة نادي الزمالك، بدء مفاوضات رسمية لتعديل عقود كل من «ناصر ماهر، وناصر منسي، ومحمد السيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة»، تقديرًا لما قدمه الخماسي من مستويات مميزة داخل المستطيل الأخضر في الموسم الماضي، إلى جانب رغبة النادي في تأمين استمرارهم مع الفريق.

وتسعى إدارة الزمالك من خلال هذه التحركات إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لخطف هؤلاء اللاعبين، مع العمل على تمديد عقودهم وتحسين بنودها المالية، بما يتماشى مع ما يقدموه من أداء.

ممدوح عباس يعلن تنحيه عن أي التزامات جديدة في نادي الزمالك

تأتي تدعيمات نادي الزمالك، رغم إعلان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، تنحيه عن دعم الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بـ إكس: «التزاماتي القائمة أمام نادي الزمالك كما هي، وسيتم إتمامها بالكامل، بما فيها مكافأة الفوز بكأس مصر، وبعد هذا أنا استأذنكم في أنني لن آخذ على عاتقي أي التزامات جديدة وشكرًا».

تخلي ممدوح عباس 9 صفقات جديدة في الزمالك تعديل عقود 5 لاعبين المنافسة على البطولات المحلية والقارية نادي الزمالك كأس مصر بيراميدز

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