الأهلى في الافتتاح أمام ميسي.. مواعيد مباريات الفرسان العرب بكأس العالم للأندية

تنطلق أولى مباريات كأس العالم للأندية، فجر الأحد بتوقيت القاهرة، حيث تقام البطولة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، وتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي

5 أندية عربية تزين كأس العالم للأنديةس أس

تشارك خمسة أندية عربية في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالنظام الجديد، حيث يحمل لواء العرب في البطولة كل من الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي عن قارة أفريقيا، إضافة إلى الهلال السعودي والعين الإماراتي عن قارة آسيا، بعد تأهلهم بناءً على نتائجهم القارية خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه النسخة تاريخية، كونها المرة الأولى التي يُقام فيها المونديال بهذا العدد من الفرق، وتُقام البطولة بعد ذلك كل أربع سنوات، على غرار كأس العالم للمنتخبات.

موعد مباريات الفرق العربية في المونديال

الأهلي ضد إنتر ميامي

يقص الأهلي، شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يلتقي مع إنتر ميامي الذي يلعب بين صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك بعدما وقع بطل أفريقيا في المجموعة الأولى، التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

الأهلي

ويملك الأهلي خبرة كبيرة فى كأس العالم للأندية، إذ يشارك للمرة العاشرة في المونديال، كأكثر فريق عربي وأفريقي حضورا، وحقق أفضل نتائجه في 2020 و2021 و2023 عندما حل في المركز الثالث.

ممثل مصر

وفقًا للجدول المعلن من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي ممثل الدولة المضيفه، ستقام على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، فى الثامنة مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

كما يلتقي الأهلي vs بالميراس - الساعة 8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة.

الأهلي vs بورتو- الساعة 5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الترجي التونسي

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025، الترجي التونسي في المجموعة الرابعة بجانب فرق فلامينجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي وتشيلسي الإنجليزي.

الترجي

جاء تأهل الترجي للمونديال بعد احتلاله المركز الثالث في تصنيف الأندية الأفريقية المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي حدد آليات التأهل بناءً على نتائج الأندية في البطولات القارية بين عامي 2020 و2024، إضافة إلى تصنيف الأداء العام.

بعثة الترجي التونسي

فلامينجو vs الترجي- الساعة 4 صباح 17 يونيو

لوس أنجلوس vs الترجي- الساعة 1 صباح 21 يونيو

الترجي vs تشيلسي - الساعة 4 صباح 25 يونيو

مواعيد مباريات الوداد المغربى

ويخوض الوداد المغربي منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب ثلاثة من كبار الكرة العالمية، وهم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

الوداد المغربي

تأتي مواعيد مباريات الوداد على النحو التالي:

مانشستر سيتى vs الوداد - الساعة 7 مساء 18 يونيو.

يوفنتوس vs الوداد - الساعة 7 مساء 22 يونيو.

الوداد vs العين الإماراتى - الساعة 10 مساء 26 يونيو.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

أوقعت القرعة، الهلال السعودي في المجموعة الثامنة، مع ريال مدريد الإسباني، مع باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

الهلال السعودي

الهلال vs ريال مدريد – الساعة 10 مساء 18 يونيو.

الهلال vs سالزبورج – الساعة 1 صباح 23 يونيو.

الهلال vs باتشوكا - الساعة 4 صباح 27 يونيو.

مواعيد مباريات العين الإماراتي

تواجد العين الإماراتي في المجموعة السابعة، والتي تضم أيضاً الوداد المغربي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

العين الاماراتي

العين vs يوفنتوس - الساعة 4 صباح 19 يونيو.

العين vs مانشستر سيتي - الساعة 4 صباح 23 يونيو.

العين vs الوداد - الساعة 10 مساء 26 يونيو.