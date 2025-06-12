قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: أمن مصر خط أحمر.. ولن نتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يجب دراسته
أبو العينين: الأهلي لو طلب عيني أديهاله
مليار جنيه.. إيمان كريم: 13.6 مواطن من ذوي الإعاقة استفادوا من قروض التمويل العقاري
سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى
ماهر فرغلي عن قوافل الصمود : اتفاقات سرية بين الإخوان والمخابرات البريطانية للضغط على مصر
ننشر الصور الأولى لحريق مركز خاص للولادة والحقن المجهري بالمنيا
المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا : الأهلي فريق الأحلام والمواجهة لن تكون سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلى في الافتتاح أمام ميسي.. مواعيد مباريات الفرسان العرب بكأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي
خالد يوسف

تنطلق أولى مباريات كأس العالم للأندية، فجر الأحد بتوقيت القاهرة، حيث تقام البطولة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، وتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي

5 أندية عربية تزين كأس العالم للأنديةس أس 

تشارك خمسة أندية عربية في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالنظام الجديد، حيث يحمل لواء العرب في البطولة كل من الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي عن قارة أفريقيا، إضافة إلى الهلال السعودي والعين الإماراتي عن قارة آسيا، بعد تأهلهم بناءً على نتائجهم القارية خلال السنوات الماضية.

وتُعد هذه النسخة تاريخية، كونها المرة الأولى التي يُقام فيها المونديال بهذا العدد من الفرق، وتُقام البطولة بعد ذلك كل أربع سنوات، على غرار كأس العالم للمنتخبات.

موعد مباريات الفرق العربية في المونديال

الأهلي ضد إنتر ميامي

يقص الأهلي، شريط افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، عندما يلتقي مع إنتر ميامي الذي يلعب بين صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وذلك بعدما وقع بطل أفريقيا في المجموعة الأولى، التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

الأهلي

ويملك الأهلي خبرة كبيرة فى كأس العالم للأندية، إذ يشارك للمرة العاشرة في المونديال، كأكثر فريق عربي وأفريقي حضورا، وحقق أفضل نتائجه في 2020 و2021 و2023 عندما حل في المركز الثالث.

ممثل مصر

وفقًا للجدول المعلن من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي ممثل الدولة المضيفه، ستقام على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، فى الثامنة مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

كما يلتقي الأهلي vs بالميراس - الساعة 8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة.

الأهلي vs بورتو-  الساعة 5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الترجي التونسي 

أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2025، الترجي التونسي في المجموعة الرابعة بجانب فرق فلامينجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي وتشيلسي الإنجليزي.

الترجي

جاء تأهل الترجي للمونديال بعد احتلاله المركز الثالث في تصنيف الأندية الأفريقية المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي حدد آليات التأهل بناءً على نتائج الأندية في البطولات القارية بين عامي 2020 و2024، إضافة إلى تصنيف الأداء العام.

بعثة الترجي التونسي

فلامينجو vs الترجي- الساعة 4 صباح 17 يونيو

لوس أنجلوس vs الترجي- الساعة 1 صباح 21 يونيو

الترجي vs تشيلسي - الساعة 4 صباح 25 يونيو 

مواعيد مباريات الوداد المغربى 

ويخوض الوداد المغربي منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب ثلاثة من كبار الكرة العالمية، وهم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

الوداد المغربي

تأتي مواعيد مباريات الوداد على النحو التالي: 

مانشستر سيتى vs الوداد - الساعة 7 مساء 18 يونيو.

يوفنتوس vs الوداد - الساعة 7 مساء 22 يونيو.

الوداد vs العين الإماراتى - الساعة 10 مساء 26 يونيو.

مواعيد مباريات الهلال السعودي 

أوقعت القرعة، الهلال السعودي في المجموعة الثامنة، مع ريال مدريد الإسباني، مع باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

الهلال السعودي

الهلال vs ريال مدريد –  الساعة 10 مساء 18 يونيو.

الهلال vs سالزبورج – الساعة 1 صباح 23 يونيو.

الهلال vs باتشوكا - الساعة 4 صباح 27 يونيو.

مواعيد مباريات العين الإماراتي 

تواجد العين الإماراتي في المجموعة السابعة، والتي تضم أيضاً الوداد المغربي، مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

العين الاماراتي

العين vs يوفنتوس - الساعة 4 صباح 19 يونيو.

العين vs مانشستر سيتي - الساعة 4 صباح 23 يونيو.

العين vs الوداد - الساعة 10 مساء 26 يونيو.

الأهلى في الافتتاح أمام ميسي الفرسان العرب العرب فى كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس .. ترقبوها بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2025 محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم 2025 محافظة القاهرة

المتهمين

الداخلية تعلن تفاصيل مقــ تل أحمد المسلماني جواهرجي البحيرة| فيديو

انتشال جثث ضحايا طائرة اير انديا المنكوبة

قفز لحظة السقوط.. الناجي الوحيد من كارثة طائرة "إير إنديا" يروي لحظات الرعب | صور

امتحانات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

محل جزارة بالعصافرة

اللحمة بـ700 جنيه ..محافظ الاسكندرية ينفعل على صاحب محل جزارة

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

توك شو| بكري: الكهرباء خفضت استهلاك البترول ووفرت 26 مليار جنيه.. وموسى: مصر لم ترفض دخول قافلة الصمود

أحمد حسن

أحمد حسن لأسامة كمال : لولا ميسى مكناش سمعنا عن إنترميامى.. والأهلى محتاج لتدعيم خط الدفاع

أسامة كمال

أسامة كمال : إسرائيل ستكون دولة منبوذة ومصدر عار لليهود

بالصور

بعد إعلان ارتباطهما بشكل غير مباشر.. من هو ياسين رشدي حبيب نور عمرو دياب؟

نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي
نور عمرو دياب وياسين رشدي

6 حيل .. احم نفسك من أضرار الضغط المنخفض في الصيف

ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض
ضغط الدم المنخفض

السيطرة على حريق محدود بمركز خاص للولادة والحقن المجهري في المنيا.. صور

السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة
السيطرة على حريق بمركز خاص للولادة

بياكل جسمك فى صمت .. اعرف طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام
هشاشة العظام

فيديو

وفاة اب يوم زفاف ابنته

مستحملش الفرحة.. أب يحتضن ابنته يوم زفافها ويفارق الحياة

دويتو حسن الأسمر وابنه

بعد 14 سنة على رحيله.. حسن الأسمر يعود في دويتو “أغلى من عينيا” مع ابنه هاني

ماجد الكدواني مع معتز التوني

خوّافين أوي في الموضوع دا| ماجد الكدواني يكشف سرًا فنيًا يجمعه بـ كريم عبد العزيز

أدهم علي

بعد نجاحه مع رامي عياش.. أدهم علي يطرح كليب "لعنه عليك" على خطى Ai

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد