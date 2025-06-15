انتهى الحلم | إمام عاشور يودع مونديال الأندية .. وهذا أول تعليق من اللاعب

كشف النادي الأهلي، بشكل رسمي، عن حجم إصابة لاعب الفريق إمام عاشور، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ادت الى استبداله في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

إصابة إمام عاشور في افتتاحية المونديال

التقى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع إنتر ميامي الامريكي، صباح اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مواجهات المجموعة الأولي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاهلي وانتر ميامي

تعرض إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي وأحد أبرز نجومه لإصابة في الكتف الأيسر، في المباراة عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول للمباراة، لم يستطع استكمال اللقاء.

انتهاء مشوار إمام مع الاهلي في المونديال

وفقًا للصحفة الرسمية للنادي الأهلي، قال أحمد جاب الله طبيب الفريق: "الآشعة التي خضع لها لاعب الفريق إمام عاشور، أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة".

امام وطبيب الفريق

وأشار إلى أن إمام عاشور سيغيب عن مباريات الأهلي القادمة في بطولة كأس العالم للأندية، وبذلك ينتهي مشواره مع الفريق في البطولة مبكرا.

أول تعليق من إمام عاشور بعد الإصابة

وجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لجماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة إنتر ميامي فى كأس العالم للأندية.

إصابة إمام عاشور

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الرسمي" إنستجرام":«ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك، الحمد لله على كل شيء، الإصابة كانت صعبة وجت في أول لحظات ليا في البطولة، وده قدر ربنا ولازم نرضى بيه».

إمام عاشور

وتابع قائلاً:«كان نفسي أكون موجود وأقاتل مع إخواتي في الملعب، بس دا نصيبي ودلوقتي داخل اعمل العملية، وإن شاء الله أرجع أقوى».

وواصل قائلاً:«الإحساس اللي جوايا دلوقتي مش سهل، بس اللي مخليني ثابت هو إيماني بدعمكم ودعواتكم، المرحلة دي محتاجة منكم تبقوا ورا كل لاعب في الفريق، سواء قديم أو جديد، كلهم بيلعبوا بقلبهم وبيحبوا النادي وبيخافوا عليه».

عاشور في المستشفى

واختتم عاشور قائلاً: «صدقوني دعمكم بيفرق جدًا، واللاعيبة مستنياكم زي ما دايمًا واقفين في ضهرنا».

كلاكيت تالت مرة.. الأهلي يواجه بالميراس البرازيلي

يستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

مواجهة الأهلي وبالميراس



وسبق لفريق الأهلي، مواجهة بالميراس البرازيلي، في مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية، في نسختي «2020-2021» و«2021-2022»، وحقق المارد الأحمر، الفوز في الأولى بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل السلبي بين الفريقين، ليحتل المركز الثالث في البطولة.

الاهلي وبالميراس

وفي المباراة الثانية التي جمعت الأهلي وبالميراس البرازيلي، خسر «المارد الأحمر»، بنصف النهائي بهدفين دون رد، على ملعب «آل نهيان» بالإمارات بحضور 11 ألفا و902 متفرج، في 8 فبراير 2022.