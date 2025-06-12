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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عُطل أم اختطاف.. لغز سقوط الطائرة الهندية يحير العالم| القصة الكاملة

الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
خالد يوسف

بينما يُمني المسافرون الى لندن وعددهم 242 شخصا، انفسهم برحلة مريحة على طائرة من طراز بوينج 787-8 دريملاينر وتحمل رقم الرحلة AI-171، تحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية صباح اليوم الخميس، بعد دقائق قليلة من إقلاعها، بينما كانت في طريقها من مدينة أحمد آباد، ليلقى ركابها حتفهم، من بينهم 12 من طاقم الطائرة.

استغاثة ثم فقدان تام لطائرة هندية

أفادت السلطات الهندية،  بأن طائرة من طراز بوينج 787-8 دريملاينر وتحمل رقم الرحلة AI-171، فقدت الاتصال مع برج المراقبة بعد إرسال نداء استغاثة لم يتم الرد عليه. 


وأكدت إدارة الطيران المدني (DGCA) أن الإشارة اختفت على ارتفاع يقارب 625 قدمًا، أي بعد وقت قصير جدًا من الإقلاع من مطار Sardar Vallabhbhai Patel الدولي، وتحطمت في منطقة سكنية قريبة من المطار، وتحديدًا على مبنى يُعتقد أنه مستشفى.


محاولات لكشف ملابسات الحادث

أشارت المعلومات الأولية، إلى أن الطيار سوميت سابهروال، صاحب أكثر من 8200 ساعة طيران، هو من قاد الرحلة، وكان معه مساعد الطيار كليف كوندار الذي يمتلك خبرة بنحو 1100 ساعة طيران. 


وبحسب التقارير والبيانات الرسمية، فإن غالبية الركاب كانوا من الجنسية الهندية، إذ بلغ عددهم 169 شخصًا، بينما كان على متن الطائرة أيضًا 53 بريطانيًا، إضافة إلى 7 مواطنين برتغاليين وراكب كندي واحد.

وتتابع السلطات التحقيقات لكشف ملابسات الحادث، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قائمة الركاب التي تضم جنسيات متعددة، ما يُثير اهتمامًا دوليًا واسعًا حول مصير هؤلاء الركاب.

عُطل أم عملا ارهابيا؟

لا تزال أسباب الحادث غير واضحة، ورغم أن شركة "بوينج" تورطت في عدة حوادث خلال السنوات الأخيرة، من بينها تحطم مميت في عامي 2018 و2019، فإن طائرة دريملاينر لم تسجّل أي حادث تحطم خلال 14 عامًا من الخدمة.

https://x.com/IndiaWarMonitor/status/1933167049825513551

ووثقت كاميرات المراقبة لحظات صادمة لطائرة الخطوط الجوية الهندية "بوينج 787-8 دريملاينر" قبيل تحطمها، حيث أظهر مقطع الفيديو فقدانًا مفاجئًا للرفع بعد ثوانٍ من الإقلاع من مطار أحمد آباد، أثناء رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

وتأتي هذه الحوادث المتكررة في ظل أزمة داخل أسطول الخطوط الجوية الهندية، حيث أُلغيت أكثر من 100 رحلة بين الهند والولايات المتحدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، بسبب نقص الطائرات المتاحة والصيانة المتكررة.

انتشال عشرات الجثث من موقع تحطم الطائرة

قام رجال الإطفاء بإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة من حطام الطائرة، التي كانت مزودة بالوقود قبل فترة قصيرة من إقلاعها، وظهرت الجثث المتفحمة ملقاة على الأرض.

وقال وزير الصحة في الحكومة الهندية، إن هناك "كثيرا" من القتلى، فيما قال عمال إنقاذ إنه تم انتشال 30 جثة على الأقل من مبنى في موقع تحطم الطائرة، وأضافوا أن المزيد من الأشخاص محاصرون داخل المبنى، بينما قال ضابط كبير في الشرطة للصحفيين: "المبنى الذي تحطمت فيه الطائرة هو نزل للأطباء... أخلينا ما يقرب من 70 إلى 80 بالمئة من المنطقة وسنخلي بقيتها قريبا".


وقال مصدر لوكالات الانباء، إن بين ركاب الطائرة كان هناك 11 طفلا.

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