بشرى سارة للمواطنين.. موعد وقيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات

تزايدت موجة تساؤلات المواطنين عن حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات خلال الشهر الحالي، حيث يترقب الملايين من أصحاب المعاشات، والعاملين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، موعد زيادة المرتبات والمعاشات، وذلك ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

موعد تطبيق الزيادات المرتقبة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 ، وأنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

وأضاف، أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

وأشار الوزير، إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم، لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

بدء العد التنازلي لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة المرتبات الجديدة، مع توضيح جدول الحد الأدنى للأجور 2025، والذي كشف عن زيادات متفاوتة من الممكن أن تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات الوظيفية.

وتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة 13 %، للدرجات العليا ونحو 18 % لموظفي الدرجة السادسة، وهذا ما يعكس توجه الدولة لكي يتم تعزيز العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والعمال.

وأعلنت وزارة المالية، عن تخصيص مبلغ 8.1 مليار جنيه، ضمن التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، لدعم مرتبات المعلمين في التعليم من قبل الجامعي.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة

كشفت وزارة المالية، عن جدول الحد الأدنى للأجور، بعد الزيادة الجديدة، والتي جاءت كما يلي:

ـ زيادة الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه.

ـ الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800جنيه.

ـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه.

ـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها من 8200 جنيه إلى 9.800 جنيه.

ـ الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8.500 جنيه.

ـ الدرجة الثالثة التخصصية من 6.700 جنيه إلى 8000 جنيه.

ـ الدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7300 جنيه.

ـ الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة من 6 آلاف جنيه إلى 7100 جنيه.

فيما تتراوح قيمة زيادة مرتبات المعلمين الجديدة بين 325 و 475، حيث أعلنت الوزارة عن تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم، وعامل بالجهات الإدارية المختلفة، وهذا بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024.