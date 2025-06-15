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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليلة سقوط البرغوث.. إشادة عالمية بالأهلي والحارسين أوستاري والشناوي

ميسي
ميسي
خالد يوسف

أشادت الصحف العالمية، بأداء فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية 2025 أمام إنتر ميامي، كما أثنت على الحضور الجماهيري الكبير للمارد الأحمر في الأراضي الأمريكية.

ماركا: ظهور فاشل لميسي في تعادل سلبي أمام الأهلي

وصفت صحيفة ماركا الإسبانية، أداء الارجنتيني ليونيل ميسي بالمخيب في مواجهة المارد الأحمر، وسلطت الضوء على تألق حارس إنتر ميامي الذي أنقذ فريقه من خسارة محققة.

فشل ميسي

وجاء في الصحيفة: “ملك إفريقيا (الأهلي) كان بإمكانه تسجيل هدفين في الشوط الأول، لكنه فشل في ذلك، وكان محمد الشناوي العنصر الأبرز في صفوف الفريق الأحمر”.

سبورت: إنتر ميامي يفشل على أرضه أمام الأهلي

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن إنتر ميامي فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور أمام نظيره المصري، الذي حظي بمؤازرة جماهيرية كبيرة ونجح في الخروج بالتعادل رغم اقترابه من الفوز.

موندو ديبورتيفو: أوستاري والشناوي يخطفان الأضواء من ميسي

ركزت صحيفة موندو ديبورتيفو على تألق الحارسين أوستاري ومحمد الشناوي، مشيرة إلى أن الثنائي سرق الأضواء من ليونيل ميسي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

الشناوي

وقالت الصحيفة: “كان من اللافت عدد المشجعين المصريين الذين توافدوا إلى ملعب هارد روك بقمصانهم الحمراء، ومنذ بداية اللقاء، بدأ الأهلي هجومًا قويًا، وكأنه يلعب على أرضه”.

ديلي ميل: الأهلي يُحبط ميسي وبيكهام في افتتاح كأس العالم للأندية

أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن المارد الأحمر أحبط كلًا من ليونيل ميسي وديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الاهلي يحبط ميسي

وسلطت الصحيفة الضوء على الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الأهلي، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من مشجعي النادي المصري تواجدوا في المدرجات، وأن المارد الأحمر كان الأقرب لتحقيق الفوز خلال الشوط الأول من المباراة.


ESPN: الأهلي يحرم ميسي من التسجيل

أشارت شبكة ESPN إلى أن نادي إنتر ميامي كان محظوظًا، بعدما نجا من هجوم قوي في الشوط الأول أمام الأهلي، بطل إفريقيا 12 مرة.

الاهلي يحرم ميسي من التسجيل

وأوضحت الشبكة أن ليونيل ميسي كان قريبًا من تسجيل هدف الفوز في الثواني الأخيرة، لكن محمد الشناوي تصدى ببراعة لتسديدته القوية، وحرمه من هز الشباك.

سقوط البرغوث إشادة عالمية بالأهلي أوستاري الشناوي فريق الأهلي الارجنتيني ميسي إنتر ميامي كأس العالم للأندية

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