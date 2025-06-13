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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أقل من 36 ساعة.. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح المونديال والقنوات الناقلة

الاهلي وانترميامي
الاهلي وانترميامي

تترقّب جماهير النادي الأهلي المصري، بفارغ الصبر ضربة البداية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا من نخبة أندية العالم في نسخة تاريخية تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
 

الأهلي يرغب في مفاجأة جماهيره

يواصل النادي الأهلي تحضيراته النهائية للمشاركة في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا من مختلف قارات العالم.

تدريب الاهلي

ويدخل الأهلي بطولة كأس العالم للأندية، بطموحات كبيرة تحت قيادة مديره الفني الجديد خوسيه ريفيرو، آملاً في تحقيق انطلاقة قوية أمام بطل الولايات المتحدة والاقتراب من التأهل نحو الأدوار الإقصائية.

تدريبات الاهلي


ويتوقع خبراءالاهلي، تقديم مباريات قوية أمام بورتو، وكذلك بالميراس البرازيلي، إضافة إلى مباراة الافتتاح أمام ميسي ورفاقه في نادي إنتر ميامي.
 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يفتتح بطل أفريقيا، مشواره في البطولة بمواجهة مثيرة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، والذي يحظى بشهرة واسعة بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، في مجموعة يراها الكثيرون بأنها متوازنة بعض الشيء.

الاهلي

ويخوض الأهلي هذه البطولة للمرة العاشرة في تاريخه، بعد أن سبق له المشاركة في 9 نسخ سابقة بالنظام القديم، حيث حقق خلالها الميدالية البرونزية أربع مرات أعوام: 2006، 2020، 2021 و2023 وهو رقم قياسي عربي وأفريقي يسعى الأحمر لتعزيزه في هذه النسخة القوية.

تُقام مواجهة الأهلي وإنتر ميامي فجر الأحد 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك الشهير في مدينة ميامي الأمريكية، في لقاء يُعد أحد أبرز مباريات الجولة الأولى في البطولة، وتنطلق صافرة البداية الساعة 03:00 فجرًا بتوقيت مصر والسعودية. 
 

القنوات الناقلة لمباريات الاهلي في المونديال

- قناة MBC MASR 2 المفتوحة

- منصة شاهد للبث الرقمي

- تطبيق DAZN العالمي الذي أعلن بث مباريات البطولة بالمجان للجماهير عبر منصته الإلكترونية.

صافرة إيرانية تُدير مباراة الأهلي وإنتر ميامي

استقرت لجنة الحكام ببطولة كأس العالم للأندية، على طاقم حكام مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي ستقام فجر يوم الأحد القادم في افتتاح مباريات البطولة.

الحكم الايراني علي رضا فغاني

وجاء الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي وإنتر ميامي على النحو التالي:
حكم ساحة.. الإيراني علي رضا فغاني

مساعد أول.. أنطون شيتينين

مساعد ثان.. آشلي بيشام

حكم رابع.. سيمون مارشينياك

أقل من 36 ساعة مباراة الأهلي وانتر ميامي افتتاح المونديال النادي الأهلي خوسيه ريفيرو

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