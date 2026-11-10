اليونان: التضخم السنوي يرتفع إلى 5.7% في أكتوبر

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية الرسمية (ELSTAT)، الصادرة يوم /الثلاثاء/، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 5.7% خلال شهر أكتوبر، مقارنة بـ 5.1% في سبتمبر.

وعلى أساس شهري، صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أكتوبر.

وأوضحت البيانات أن قطاع الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى سجل أكبر زيادة سنوية بنسبة 14.2%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.7%.

ووفقاً لمؤشر التضخم المنسق أوروبياً، فقد بلغ التضخم الرئيسي في اليونان 5.7% في أكتوبر، صعوداً من 5.0% في الشهر السابق.