عاد من الاعتزال ليواجه الأهلي.. أوستاري يرد جميل ميسي وينقذ إنتر ميامي في افتتاح المونديال

أشادت الصحف وسائل الاعلام العالمية، بحارس مرمى فريق انتر ميامي الأرجنتيني أوستاري، بسبب إنقاذه لفريقه وتصديه لمحاولات الأهلي المستمرة لإحراز هدف، الى جانب تصديه ببراعة لركلة الجزاء التي سددها محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.. لكن من هو أوستاري؟

حارس انتر ميامي حرم الاهلي من فوز محقق

أشادت وسائل الاعلام المختلفة، بحارسي مرمى فريقي الأهلي وانتر ميامي، بسبب تصديهما للعديد من الفرص المؤكدة، الا ان الحارس الارجنتيني أوستاري، نال النصيب الأكبر من الإشادة.



واستطاع اوستاري حرمان لاعبي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو علي من تسجيل أهداف محققة في بداية المباراة، إضافة الى تصديه لركلة جزاء سددها تريزيجيه، كانت كفيلة بتغيير أحداث اللقاء.

من هو أوسكار أوستاري؟

يعد أوسكار أوستاري (38 عاماً) حارساً صاحب مسيرة حافلة بالخبرات، حيث انضم إلى صفوف إنتر ميامي ليقدم دعماً وخبرة كبيرة للفريق، وقد أثبت وجوده بقوة في ظهوره اللافت أمام الأهلي، ليصبح حديث الأوساط الرياضية بعد هذا الأداء المميز.

مسيرة حارس الأرجنتيني لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنها مليئة باللحظات الهامة التي شكلت شخصيته وخبرته الكبيرة التي ظهرت بوضوح في مواجهة الأهلي.

كاد أن يعتزل كرة القدم 3 مرات بسبب الإصابات

قد لا يعرف الكثيرون أن مسيرة أوستاري كانت مهددة بالانتهاء بشكل متكرر، حيث تعرض لسلسلة من الإصابات الخطيرة، بما في ذلك قطع في الرباط الصليبي وكسر في الفك، دفعته إلى التفكير جديًا في اعتزال اللعبة في ثلاث مناسبات مختلفة.

عودته للتألق في سن الـ 38، خاصة في بطولة كبرى مثل كأس العالم للأندية، تعد قصة ملهمة عن العزيمة والإصرار.

بطل أولمبي مع ميسي

في عام 2008، كان أوستاري الحارس الأساسي للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

وكان أوسكار زميلاً في ذلك الفريق الأسطوري لنجوم كبار مثل ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، وسيرجيو أجويرو، وهو إنجاز كبير في مسيرته الدولية.



شارك في كأس العالم 2006 وهو في العشرين من عمره

قبل الأولمبياد، تم استدعاء أوستاري وهو في عمر العشرين فقط ليكون ضمن قائمة منتخب الأرجنتين الأول في كأس العالم 2006 بألمانيا.

وعلى الرغم من أنه كان الحارس الثالث ولم يشارك في أي مباراة، إلا أن هذا الاختيار المبكر كان دليلاً على الموهبة الكبيرة التي كان يتمتع بها في بداية مسيرته.

مسيرة احترافية في إنجلترا وإسبانيا والمكسيك

لم يكن تألق أوستاري مجرد حدث عابر، بل سبق ذلك رحلة احترافية بدأت من الارجنتين وتستمر الآن مع إنتر ميامي، وبينهما خاض أوستاري تجارب احترافية متنوعة.

لعب في الدوري الإسباني مع خيتافي، وكان له فترة قصيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سندرلاند، كما قضى سنوات ناجحة في المكسيك، أبرزها مع نادي باتشوكا الذي فاز معه بلقب الدوري وكان قائداً للفريق



أصبح الحارس الأول في إنتر ميامي هذا الموسم

انضم أوستاري إلى إنتر ميامي ليكون حارسا بديلا، بأمر مباشر من ميسي الذي تربطه صداقة طويلة مع أوستاري.



ومع بداية موسم 2025، أصبح أوستاري هو الخيار الأول للمدرب على حساب الحارس السابق دريك كالندر، مما يظهر الثقة الكبيرة في خبرته وقدراته لقيادة دفاع الفريق في البطولات الكبرى.



وكان أوستاري قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم، لكن ما أن تحدث معه ميسي حتى رحب بالعودة من الاعتزال الدولي، من أجل اللعب بجوار ميسي بعد مرور 15 عاما.