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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: نجاح العقوبات يغني واشنطن عن العمليات العسكرية الكبرى بالشرق الأوسط والمحادثات بشأن أوكرانيا "مثمرة"

روبيو
روبيو
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نجاح حملة الضغوط الاقتصادية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام الإيراني، مشدداً على أن هذا النجاح يغني واشنطن في الوقت الراهن عن الحاجة لشن عمليات كبرى في منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز.

وقال الوزير الأمريكي -في مؤتمر صحفي عقده بمركز جورج مارشال في باريس عقب اختتام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم الثلاثاء- إن العقوبات النفطية والاقتصادية المفروضة بالتنسيق مع وزارة الخزانة ووكالات الاستخبارات ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد الإيراني وتتزايد ضغوطها يومياً.

وأضاف أن الجيش بلاده، يظل على أهبة الاستعداد التام للرد والتعامل مع أي موقف إذا ما تجاوز النظام الإيراني خطوطاً حمراء معينة. وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة منفتحة دائماً على إبرام اتفاق حقيقي، مثمناً جهود الوساطة المستمرة التي تقوم بها دول المنطقة.

وفيما يخص الملف الأوكراني، وصف وزير الخارجية الأمريكي المحادثات الأخيرة التي جرت في أبو ظبي بأنها كانت "مثمرة للغاية". وأوضح أن بلاده تسعى لتوسيع هذه المباحثات مستقبلاً لضمان وجود تمثيل أوروبي مباشر ومستدام على طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة وضمان عدم تكرار الحرب.

وزير الخارجية الأمريكي الضغوط الاقتصادية الولايات المتحدة

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