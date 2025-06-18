إصابة طاهر تربك حسابات ريبيرو.. كيف يفكر مدرب الأهلي في مواجهة بالميراس الحاسمة؟

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، على ملعب ميتلايف في نيويورك.



اصابة طاهر محمد طاهر في الاهلي

أعلن النادي الاهلي، عن غياب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق عن المباراتين القادمتين للفريق فى كأس العالم للأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.

طاهر محمد طاهر

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خدمات لاعبه طاهر محمد طاهر، حتى نهاية بطولة كأس العالم للأندية 2025، حال تأهل الأحمر من دور المجموعات.



طاهر ثالث المصابين في المونديال

من المنتظر غياب طاهر عن الأهلي لمدة تقترب من 6 أسابيع، بسبب التمزق في منشأ العضلة الأمامية.

إصابة إمام عاشور

ويغيب عن الأهلي إمام عاشور، بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة في لقاء إنتر ميامي، إلى جانب طاهر محمد طاهر، ويبدو أن أحمد نبيل كوكا سيغيب هو الآخر للإصابة.

مباراة تحديد المصير بين الاهلي وبالميراس

يدخل الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي بشعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل السعي نحو التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية، خاصة بعد التعادل بمباراة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي سلبيًا.

ويعتمد الأهلي على خبرة لاعبيه الكبار والصفقات الجديدة، وفي مقدمتهم الحارس محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ووسام أبو علي ومحمد علي بن رمضان.

الجهاز الفني للأهلي

ويُراهن ريبيرو على التنظيم التكتيكي والخططي للاعبي الأهلي، كما حدث في اللقاء الأخير أمام إنتر ميامي، خاصة في ظل تمكن الأهلي من إحكام السيطرة على مفاتيح لعب إنتر ميامي، وتهديد مرماهم وإهدار ركلة جزاء.

حكم مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، لقيادة مباراة الأهلي وبالميراس التي تلعب على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي الأمريكية.

انتوني تايلور

ويعاون أنتوني تايلور طاقم إنجليزي، جاري بيسويك مساعد أول، آدم نون مساعد ثان، وحكم رابع سيكون الإماراتي عمر العلي.

الاهلي وبالميراس

وسبق أن التقى الفريقان مرتين من قبل، في بطولة كأس العالم للأندية، حيث حسم الأهلي واحدة منهما بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث 2020، بينما تفوق بالميراس في نصف نهائي نسخة 2021 بهدفين دون رد.