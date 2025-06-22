قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في رسالة لـ ريبيرو.. شريف عبدالمنعم يكشف عن مركز حسين الشحات أمام بورتو
عريضة شعبية داخل إيران تُطالب حكومة طهران بالانسحاب من «معاهدة النووي»
محفوظ مرزوق: صاروخ توما هوك كان عامل رعب للروس وبسببه لجأوا لصناعة الفرط صوتي
كيف تحصل على معاش بدون عمل؟.. الخطوات والمبلغ وفقًا للقانون
ستفتح أبواب الجـ.حيم.. البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز.. ما تداعيات القرار؟
وزير الخارجية الأمريكي: إغلاق الإيرانيين لمضيق هرمز خطأ فاضح
أكسيوس: خامنئي رفض عرض ترامب لإجراء محادثات سلام في تركيا
تشكيل ريال مدريد أمام باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية
أحمد موسى يكشف تفاصيل الضربة الأمريكية على المفاعل النووي الإيراني وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل
الوداد المغربي يخسر برباعية من يوفنتوس في كأس العالم للأندية
جيش الاحتلال يعلن مواصلة ضرب قدرات إيران الدفاعية
خبير عسكري: كل مقاتلة أمريكية استخدمت في ضرب إيران تحمل قنبلتين وزنهما 26 طنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد تصديق الرئيس رسميا.. موعد صرف معاشات يوليو وقيمة الزيادة الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
خالد يوسف

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات صرف المعاشات بالزيادة في غضون أيام قليلة، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المختصة لتيسير إجراءات الصرف وتفادي التكدسات.

زيادة معاشات يوليو 2025

تبلغ نسبة الزيادة المقررة على معاشات يوليو 15%، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تنص المادة 35 على أن "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم، وبحد أقصى 15%".

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق بين ما تتيحه الزيادة المحسوبة وفق التضخم، وبين الحد الأقصى المقرر لضمان عدم تحميل هيئة التأمينات أعباء إضافية.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن قرارا بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات، كما حدث مع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يترقب معه كثيرون حسمًا حكوميًا في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة

تعتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة الجديدة، رسميًا اعتبارًا من الاثنين 1 يوليو، عبر جميع منافذ الصرف الرسمية، التي تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتفاديًا للزحام.

ووفق تقديرات الهيئة، فإن الزيادة الجديدة ستشمل نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ضمن الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير مزيد من الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

الانتهاء من كشوف المستحقين لعدم تأخير الصرف

كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد انتهت من إعداد كشوف صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة سلفًا، بالتعاون مع البنوك ومكاتب البريد، لضمان بدء الصرف دون تأخير أو عوائق، وتيسير وصول المستحقات إلى المواطنين بأمان وسرعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق رسميًا على إدراج الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه من أول يوليو، تنفيذًا مباشرًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، واستمرارًا لنهج الدولة في دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية.

تصديق الرئيس معاشات يوليو الزيادة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

خطورة الإشعاع النووي

هل نتأثر بـ الإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟.. رد رسمي من مصر والسعودية

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة المقررة لكل الشرائح

احسب معاشك بعد الزيادة .. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

72 ساعة إجازة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك.. مفاجأة هذا الأسبوع

ترشيحاتنا

باسكوال

الإسباني خافيير باسكوال مديرا فنيا لمنتخب اليد.. ومؤتمر صحفي لتقديمه الاربعاء 25 يونيو

أوسوريو لاعب كندا

رسميا .. غياب أوسوريو لاعب كندا عن بقية مباريات كأس الكونكاكاف

دونجا

أحدث صور لـ دونجا من إجازته الصيفية

بالصور

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة .. فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس
يارا تسرق الأضواء بإطلالة أنثوية ناعمة… فستان حرير ومج بنقشة عباد الشمس

الفورمة الجديدة.. صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني

كليتك تنهار بصمت .. 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها
مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها
مش هتحس بالألم… لكن كليتك بتنهار بصمت! 5 أعراض لازم تاخد بالك منها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها
ملك أحمد زاهر تتألق بثقة وجمال في أول جلسة تصوير بعد تعافيها

فيديو

لولا فاني

سحــ.ر بالطلاق والم.وت.. مأســ.اة البلوجر لولا فاني تتصدر السوشيال ميديا‎

ايمان عبد اللطيف

زيادة المعاشات الجديدة.. النسبة وتاريخ التطبيق

الاسماء المتوقع رحيلها عن النادي الأهلي

على رأسهم حسين الشحات … قائمة الراحلين عن الأهلي بعد كأس العالم للأندية

بوستر أغنية الجو جميل

الجو جميل .. محمود التركي يطرح أحدث أغانيه باللهجة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد