نزلت 4 جنيهات| أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. وتراجع كرتونة البيض

تشهد أسعار الفراخ، تباينًا ملحوظًا بين المحافظات والأسواق المصرية، حيث يتأثر سعرها بعوامل كثيرة من بينها التكلفة الإنتاجية والعرض والطلب، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن المعلنة اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، والتي حملت الكثير من التفاصيل والمتغيرات ما بين المزرعة وأسواق التجزئة للمستهلكين في مختلف أنحاء البلاد.



أسباب تراجع الأسعار

يرجع الانخفاض في أسعار الدواجن والبيض إلى عدة عوامل، من أبرزها زيادة المعروض في الأسواق وتراجع الطلب، إضافة إلى استقرار نسبي في أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في الأسعار، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد عادة تغيرات موسمية في معدلات الاستهلاك.



أسعار الفراخ اليوم

شهدت أسعار الفراخ اليوم، تفاوتًا خلال التعاملات اليومية، حيث بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 83.5 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 4 جنيهات عن سعر الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 65 جنيها.

وتراوحت الأسعار داخل بعض المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى بين 72 جنيهًا كحد أدنى وصولًا إلى 105 جنيهات للكيلو حسب المنطقة وجودة المنتج.



أما فيما يتعلق بالفراخ البلدي، فقد ارتفع متوسط سعرها إلى 117 جنيهًا للكيلو مقارنة بسعرها السابق، حيث تراوحت الأسعار ما بين 95 جنيهًا وصولًا إلى 135 جنيهًا للكيلو في بعض المناطق.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 105 و106 جنيها للكيلو في المزرعة، لتباع بالأسواق ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو.



أسعار أجزاء الفراخ

- سعر كيلو الأوراك يتراوح بين 85 و90 جنيهًا.

- سعر كيلو البانيه يتراوح بين 190 و 210 جنيهًا.

- الكبد والقوانص تسجل نحو 120 جنيهًا للكيلو.

- سجل كيلو أجنحة الدواجن ما بين 55 و60 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

لم يقتصر التراجع على الدواجن فقط، بل شمل أيضًا أسعار البيض بأنواعه الثلاثة، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 120 و130 جنيهًا.



وسجل البيض الأحمر أسعارًا تتراوح بين 125 و135 جنيهًا للكرتونة، فيما استقر سعر كرتونة البيض البلدي بين 120 و125 جنيهًا.