هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

يخوض فريق كرة القدم بنادى الأهلي، اليوم الإثنين، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالى، فى الرابعة فجر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

تغييرات بالجملة في خط الدفع ورحيل عطية الله

استقر خوسيه ريبييرو، المدير الفنى للأهلى، على إجراء عدة تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام بورتو، خاصة فى ظل غياب الثلاثى «مروان عطية وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر»، لتراكم البطاقات الصفراء بالنسبة للأول، وإصابة الثانى والثالث.

خوسيه ريبييرو

ويدرس «ريبييرو» كذلك إجراء تعديلات على خط الدفاع تحديدًا، عقب الأخطاء التى وقع فيها المدافعون فى لقاء الجولة الثانية أمام بالميراس البرازيلى، ما أدى إلى خسارة «المارد الأحمر» بثنائية نظيفة، نتيجة الأخطاء فى التمركز وعدم تقارب الخطوط بين اللاعبين.

بيكهام

يحيي عطية الله

ويفكر المدير الفنى للأهلي فى الاستعانة بأحمد رمضان «بيكهام» كمدافع أساسى، على حساب المغربى أشرف دارى، مع الدفع بالعائد من الإصابة أحمد نبيل «كوكا» أو مصطفى العش فى الجبهة اليسرى، على حساب المغربى يحيى عطية الله، الذى تنتهى علاقته مع بطل مصر بنهاية مونديال الأندية.

تحذير من مهاجم بورتو داني لوودر

عكف المدير الفنى للأهلي، على مشاهدة فيديوهات مباراتي بورتو أمام بالميراس وإنتر ميامى، ودرس نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس.

داني لوودر

وعقد المدرب الإسبانى جلسة مع اللاعبين، حذر فيها لاعبى الدفاع وخط الوسط من خطورة الخط الهجومى للفريق البرتغالى، بداية من الهداف سامو أوموروديون، إلى جانب الجناحين رودريجو مورا وفابيو فيريرا، فضلًا عن المهاجم الخطير الشاب دانى لوودر.

استفسارات وكلاء اللاعبين عن نجوم الأهلي

من ناحية أخرى، رفض محمد يوسف، المدير الرياضى لفريق الأهلى، الرد على استفسارات بعض وكلاء اللاعبين بشأن رحيل عدد من نجوم الفريق عقب مونديال الأندية، وهم «محمد الشناوي ووسام أبوعلي وياسر إبراهيم ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه»، بعد المستوى المميز الذى ظهروا عليه فى مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامى.

محمد يوسف

ورفض «يوسف» الرد على أى اتصالات شفهية من الوكلاء، مُطالبًا إياهم بإرسال عروض رسمية إلى النادى، مُحددًا فيها القيمة المالية المعروضة لشراء كل لاعب، لدراستها مع إدارة النادى بقيادة محمود الخطيب، قبل أن يطالب اللاعبين بغلق ملف الرحيل فى الوقت الراهن، ووضع كامل تركيزهم فى مباراة بورتو.