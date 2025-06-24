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مفاجأة ريبييرو.. التشكيل النهائي للأهلي يخلو من الحريف والتغيير في 3 لاعبين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة ريبييرو.. التشكيل النهائي للأهلي يخلو من الحريف والتغيير في 3 لاعبين

فريق الاهلي
فريق الاهلي
خالد يوسف

يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد أقل من ساعة عند الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، مباراة حاسمة ومصيرية في مشواره بكأس العالم للأندية أمام فريق بورتو البرتغالي، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة. 

فرصة أخيرة لحجز بطاقة التأهل

يدخل النادي الأهلي، مباراة بورتو وهو في المركز الرابع بالمجموعة، بنقطة واحدة فقط، وبفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي ترتيب المجموعة بـ4 نقاط لكل منهما.

الأهلي مطالب بالفوز ولا بديل عنه، إلى جانب انتظار تعثر إنتر ميامي أمام بالميراس، حتى يتمكن المارد الأحمر من حجز بطاقة العبور، من خلال التفوق على الفريق الأمريكي بفارق الأهداف.

التشكيل الرسمي للنادي الاهلي امام بورتو

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي، على إجراء 3 تغييرات في التشكيلة التي ستخوض مباراة بورتو.

وينتظر أن يشهد تشكيل الأهلي أمام بورتو البرتغالي تواجد الثلاثي احمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، بدلًا من ياسر ابراهيم ويحيى عطية الله و مروان عطية. 

وجاء التشكيل الرسمي للأهلي: محمد الشناوي لحراسة المرمى، رباعي الدفاع محمد هاني احمد رمضان بيكهام اشرف داري أحمد نبيل كوكا. 
خط الوسط حمدي فتحي ومحمد بن رمضان وحسين الشحات، وفي الهجوم احمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ووسام ابو علي. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبورتو مجانًا

أعلنت شبكة قنوات MBC السعودية عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، بما في ذلك مواجهة بورتو، حيث خصصت قناتي MBC Masr 1 وMBC Masr 2 لنقل اللقاء.

كما سيتم نقل المباراة عبر قناة MBC Action لتوسيع دائرة المشاهدة في الوطن العربي، مع استوديو تحليلي مميز وتعليق بأصوات عربية مميزة.

معلقو مباراة الأهلي وبورتو

تقدم قنوات النقل عدة خيارات صوتية للمعلقين، بما يلبي أذواق الجماهير المختلفة:

- مدحت شلبي عبر قناة MBC Masr 1

- فارس عوض عبر قناة MBC Masr 2

- محمد الشاذلي عبر منصة DAZN. 

النادي الأهلي كأس العالم للأندية بورتو البرتغالي خوسيه ريبيرو

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